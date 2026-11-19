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Pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, kembali menangani Real Madrid musim ini, 13 tahun setelah pengalaman pertamanya bersama tim di Stadion Santiago Bernabeu berakhir. Kembalinya Mourinho memunculkan lagi sejumlah kenangan dari periode sebelumnya bersama Los Blancos, termasuk alasan kepergiannya pada 2013. Ia menegaskan bahwa keputusannya saat itu bukan karena tidak memiliki perasaan terhadap klub atau tidak memiliki ikatan dengannya.

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Mourinho menangani Real Madrid pada periode 2010 hingga 2013 dan sukses membawa tim meraih gelar LaLiga musim 2011-2012 serta Copa del Rey musim 2010-2011.

Pelatih asal Portugal itu memanfaatkan kehadirannya dalam pembukaan tahun ajaran 2026-2027 di Sekolah Universitas Real Madrid yang berada di bawah naungan Universitas Eropa untuk berbicara tentang tahun-tahun yang pernah ia lalui bersama klub. Ia juga menegaskan bahwa hubungannya dengan Real Madrid dan para pendukungnya tidak pernah terputus selama ia jauh dari ibu kota Spanyol.

Dalam acara yang digelar di aula Ciudad Real Madrid, seperti dikutip harian Spanyol "Sport", Mourinho mengatakan: "Saya bisa saja bertahan pada 2013, tetapi saya pergi karena cinta kepada klub, sebab saat itu saya merasa tim tidak membutuhkan tipe pelatih seperti saya."

Pelatih asal Portugal itu menegaskan bahwa ia selalu mengharapkan yang terbaik bagi Real Madrid selama 13 tahun ia jauh dari klub. "Ini salah satu rumah saya, bahkan inilah rumah saya. Itulah yang saya rasakan ketika berada di sini, begitu pula selama 13 tahun saat saya tidak berada di sini. Saya selalu mengharapkan kebaikan bagi klub dan kebahagiaan bagi para pendukungnya. Sejak hari pertama, saya merasa menjadi bagian dari identitas Real Madrid dan apa yang diwakilinya," tambahnya.

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Mourinho juga menyinggung status Real Madrid di kancah dunia. Ia menjelaskan bahwa pengalamannya melatih di sejumlah negara selama lebih dari satu dekade memberinya kesempatan untuk lebih memahami citra Los Blancos di luar Spanyol.

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"Real Madrid adalah klub besar karena semua gelar yang telah diraihnya, serta berkat prinsip-prinsipnya dan caranya memperlakukan olahraga dan masyarakat. Saya jauh dari klub selama 13 tahun, dan selama periode itu saya jadi lebih memahami bagaimana orang-orang di luar Spanyol memandang Real Madrid," ujarnya.

Selain itu, pelatih asal Portugal itu juga membahas faktor-faktor yang turut membentuk perjalanan karier kepelatihannya , seraya menyebut bahwa kesuksesan berkaitan dengan serangkaian kondisi dan kesiapan yang terus-menerus untuk melangkah ke tahap berikutnya.

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"Ini soal kombinasi berbagai faktor. Saya terlahir dengan sesuatu yang istimewa, dan saya selalu mempersiapkan diri untuk langkah berikutnya. Segala sesuatunya tampak berjalan ke arah yang benar. Meski banyak orang di sekitar seorang pelatih, pada akhirnya ia tetap sendirian, dan itu hal yang sulit. Kita harus tahu cara menyembunyikan kelemahan kita," jelasnya.

Sebagai catatan, Mourinho menorehkan hasil positif pada musim pertamanya sejak kembali menangani Real Madrid . Tim saat ini menempati posisi kedua klasemen LaLiga dengan koleksi 30 poin, terpaut 3 poin dari Barcelona yang berada di puncak.

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Real Madrid bersiap menjamu Celta Vigo pada Sabtu mendatang dalam lanjutan pekan ke-13 LaLiga. Los Blancos juga tampil apik di Liga Champions dengan meraih hasil sempurna dalam empat laga pertama.