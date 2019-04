AC Milan harus mengakui keunggulan Lazio dalam laga leg kedua babak semi-final Coppa Italia. Bermain di depan publik sendiri, San Siro, Rossoneri tak berkutik. Sebiji gol dari Joaquin Correa cukup bagi Biancocelesti untuk memastikan kemenangan mereka. Praktis kemenangan ini membuat Lazio menyegel satu tempat di partai puncak Coppa Italia musim 2018/19. #milan #lazio #coppaitalia #matcdaygoal

