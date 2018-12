Jose Mourinho Dipecat, Xherdan Shaqiri Enggan Disalahkan

Supersub Liverpool itu enggan disalahkan atas pemecatan Jose Mourinho dari kursi manajer Manchester United.

Manchester United dengan cukup mengejutkan memecat Jose Mourinho dari kursi manajer, Selasa (18/12). Keputusan itu diambil usai kekalahan 3-1 dari Liverpool, hanya 36 jam sebelumnya.

Tidak heran bila banyak pihak menyebut pemecatan itu terjadi akibat aksi heroik Xherdan Shaqiri. Winger internasional Swiss itu jadi bintang kemenangan Liverpool, dengan cetak dua gol kendati turun dari bangku cadangan.

Namun dengan tegas Shaqiri menolak anggapan tersebut, karena yakin The Special One dipecat karena deretan alasan lainnya. Meski begitu, eks Inter Milan ini tetap senang karena kepahlawanannya di Derby of England bakal masuk dalam buku sejarah.

"Saya mendapatkan banyak pesan dari teman-teman, ketika hal itu [pemecatan Mourinho] terjadi," ungkap Shaqiri pada The Guardian.

"Sebenarnya saya sudah mendapat banyak pesan usai laga kontra United dan kemudian, ketika berita soal pemecatan Mourinho muncul, saya mendapat sebuah pesan yang mengatakan: 'Itu terjadi karena kesalahan Anda!' tapi kadang sepakbola memang seperti itu.

"Saya berpikir keinginan mereka [United] untuk mengganti manajer tidak hanya karena kekalahan dari Liverpool. Ada alasan lainnya, namun jelas bahwa artinya laga itu masuk dalam sejarah. Partai yang juga bakal jadi bagian sejarah saya," pungkasnya semringah.