Johan Derksen mengungkap nama asli komentator NOS: 'Dihina sebagai pengkhianat'

Komentator NOS Jeroen Grueter sebenarnya bernama Jeroen Grüter. Hal itu diungkapkan oleh Johan Derksen pada Rabu malam dalam acara Vandaag Inside.

NOS mengumumkan pada Rabu bahwa Grueter akan menjadi komentator pada final Piala Dunia sepak bola musim panas mendatang. Dengan demikian, ia menggantikan Jeroen Elshoff, yang bertugas sebagai komentator pada final tahun 2018 dan 2022.

Promosi ini pantas didapatkan Grueter, kata Derksen. “Saya sungguh-sungguh mendoakannya, karena saya punya simpati khusus untuk Jeroen.” Komentator yang kini berusia 57 tahun itu pernah menjaga putri De Snor di masa lalu. “Dia pria yang menyenangkan. Tapi rambutnya sekarang sangat aneh, saya tidak suka itu.”

Kemudian, Derksen menyambut pria asal Utrecht itu di redaksi Voetbal International. “Ketika dia lulus SMA, saya mempekerjakannya sebagai pegawai termuda di sini. Setelah sekitar empat belas hari, ibunya datang mengunjungi saya.”

“Dia berkata: ‘Jeroen sekarang bekerja di tempat Anda, tapi di majalah namanya tertulis Jeroen Grueter, dengan U-E.’ Saya menjawab: ‘Ya, tapi begitulah dia menyebutnya sendiri.’ Dia menjawab: ‘Ya, Pak Derksen, itu tidak benar. Nama kami Grüter dengan umlaut di huruf U.’”

Ibu Grueter juga menceritakan kepada Derksen mengapa dia mengubah nama tersebut. “Di sekolah menengah, dia sering diejek sebagai ‘mof’. Sejak saat itu, selama bertahun-tahun namanya tercantum salah di berbagai majalah program: tidak hanya di panduan VARA, tapi bahkan di Voetbal International.”

NOS akan berangkat ke turnamen musim panas mendatang dengan tim komentator yang lebih kecil. Selain Grueter dan Elshoff, Jan Roelfs dan Arman Avsaroglu juga akan ikut ke Piala Dunia. Pertandingan lainnya akan diliput dari Belanda.