Jimat Piala Dunia Membantu Polisi Menangkap Para Pengedar Narkoba

Polisi Peru berhasil menggagalkan operasi peredaran narkoba di ibu kota Lima, setelah anggotanya menyamar sebagai maskot resmi Piala Dunia 2026 untuk melakukan penggerebekan yang berujung pada penangkapan salah satu buronan.

Polisi memamerkan sebuah video yang diunggah melalui akun resmi mereka di platform TikTok, yang memperlihatkan momen ketika para petugas yang menyamar sebagai maskot "Keltch" (elang botak) dan "Mabel" (hewan pisang) mendobrak salah satu gerbang menggunakan palu besi, sebelum menangkap seorang pria yang mengenakan jaket putih.

Rekaman tersebut memperlihatkan petugas keamanan menyita kantong berisi bubuk putih dan senjata api, disertai keterangan tertulis: "Mode Piala Dunia telah diaktifkan... Operasi berakhir dengan penangkapan Bechichi."

Kolonel Carlos Freddy Alcantara Obregón, Kepala Satuan Polisi Hijau, mengatakan dalam pernyataannya kepada Associated Press: "Berkat kerja intelijen yang dilakukan tim, kami dapat memastikan bahwa orang yang akan kami tangkap adalah seorang penggemar sepak bola fanatik, yang hidup dan bernapas dengan demam Piala Dunia."

Kolonel tersebut menambahkan dalam pernyataannya: "Oleh karena itu, anggota Satuan Hijau saya menyamar sebagai maskot Piala Dunia agar dapat mendekatinya tanpa menimbulkan kecurigaan dan melaksanakan penangkapan."

Penggerebekan ini merupakan kelanjutan dari gaya yang diterapkan oleh kepolisian Peru yang mengenakan kostum mencolok dalam penangkapan-penangkapan sebelumnya.

Perayaan Hari Valentine pada tahun 2025 menyaksikan seorang perwira menyamar sebagai hewan capybara dan membawa ransel berbentuk kura-kura untuk melakukan penangkapan dalam penyelidikan narkoba di Lima, sementara perwira lain sebelumnya pernah menyamar sebagai pahlawan super Marvel.

Tim nasional Peru gagal lolos ke putaran final Piala Dunia tahun ini, setelah menempati peringkat kesembilan dari 10 tim di benua Amerika Selatan (CONMEBOL), di mana penampilan terakhir mereka di turnamen tersebut terjadi pada edisi 2018.