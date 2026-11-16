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Jerman vs Belanda: Waktu kick-off

UEFA Nations League A - Pekan 6 16 Nov 2026 - 14.45 Olympiastadion

Laga terakhir grup UEFA Nations League A yang menentukan akan digelar di Olympiastadion Berlin. Jerman menjamu Belanda dalam duel yang menentukan kelolosan ke perempat-final.

Tim Jerman menatap pertemuan ini dengan penuh percaya diri. Setelah kemenangan meyakinkan 3-1 atas Serbia di Belgrade, Jürgen Klopp meminta para pemainnya untuk mulai menganggap kualitas mereka sendiri sebagai sesuatu yang sudah sewajarnya. Dengan delapan poin di grup, Jerman memegang kendali.

Florian Wirtz menjadi pemain paling menonjol di Belgrade. Ia mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0 dan mengatur permainan dengan begitu mudah hingga membuat Klopp terpukau. Brajan Gruda menyumbang gol ketiga dan menunjukkan betapa dalamnya skuad Jerman saat ini.

Belanda datang setelah menjalani malam bersejarah di Amsterdam. Kemenangan 7-0 atas Yunani menyamai kemenangan terbesar dalam sejarah Nations League. Tijjani Reijnders mencetak tiga gol dalam rentang 21 menit dan benar-benar tak terbendung.

Dalam waktu singkat, Xavi Hernández mengubah Oranje menjadi tim yang mampu membongkar lawan secara sistematis. Joey Veerman dan Frenkie de Jong membentuk duet lini tengah yang dianggap banyak orang tak mungkin cocok. Di Amsterdam, keduanya membuktikan semua peragu salah.

Donyell Malen mengakhiri puasa golnya di level internasional lewat gol ketujuh Belanda malam itu. Setelahnya, ia berbicara tentang analisis video intensif bersama sang pelatih. Belanda datang dengan momentum, kepercayaan diri, dan kejelasan taktik yang akan menghadirkan tantangan nyata bagi Jerman.

Berikut seluruh informasi mengenai siaran TV, live streaming, dan waktu kick-off.

Kabar pekan ini: Apa yang terjadi dengan Jerman dan Belanda?

Jerman memasuki pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Teranyar, tim Jerman menang 3-1 di kandang Serbia setelah sebelumnya bermain imbang tanpa gol melawan Yunani. Secara keseluruhan, Jerman mencetak empat gol dan kebobolan dua kali dalam lima pertandingan tersebut.

Belanda sedang dalam performa impresif: empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir. Penampilan teranyar mereka adalah kemenangan 7-0 atas Yunani. Sebelumnya, Belanda dua kali mengalahkan Serbia dan bermain imbang 1-1 melawan Jerman. Dalam lima pertandingan, Oranje mencetak 13 gol dan hanya kebobolan empat kali.

Jerman vs Belanda: Susunan pemain

Jerman vs Belanda: Performa terkini

Jerman vs Belanda: Rekor pertemuan

Jerman vs Belanda: Klasemen