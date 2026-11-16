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UEFA Nations League A
team-logoGermany
Olympiastadion
team-logoNetherlands
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Jerman vs Belanda hari ini: Siapa yang menyiarkan laga secara langsung di TV dan live streaming?

Germany vs Netherlands
Germany
Netherlands
UEFA Nations League A

Jerman menghadapi Belanda di UEFA Nations League A. Siapa yang menyiarkan pertandingan ini secara langsung di TV dan live streaming hari ini?

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Jerman vs Belanda: Waktu kick-off

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UEFA Nations League A - Pekan 6
Olympiastadion

Laga terakhir grup UEFA Nations League A yang menentukan akan digelar di Olympiastadion Berlin. Jerman menjamu Belanda dalam duel yang menentukan kelolosan ke perempat-final.

Tim Jerman menatap pertemuan ini dengan penuh percaya diri. Setelah kemenangan meyakinkan 3-1 atas Serbia di Belgrade, Jürgen Klopp meminta para pemainnya untuk mulai menganggap kualitas mereka sendiri sebagai sesuatu yang sudah sewajarnya. Dengan delapan poin di grup, Jerman memegang kendali.

Florian Wirtz menjadi pemain paling menonjol di Belgrade. Ia mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0 dan mengatur permainan dengan begitu mudah hingga membuat Klopp terpukau. Brajan Gruda menyumbang gol ketiga dan menunjukkan betapa dalamnya skuad Jerman saat ini.

Belanda datang setelah menjalani malam bersejarah di Amsterdam. Kemenangan 7-0 atas Yunani menyamai kemenangan terbesar dalam sejarah Nations League. Tijjani Reijnders mencetak tiga gol dalam rentang 21 menit dan benar-benar tak terbendung.

Dalam waktu singkat, Xavi Hernández mengubah Oranje menjadi tim yang mampu membongkar lawan secara sistematis. Joey Veerman dan Frenkie de Jong membentuk duet lini tengah yang dianggap banyak orang tak mungkin cocok. Di Amsterdam, keduanya membuktikan semua peragu salah.

Donyell Malen mengakhiri puasa golnya di level internasional lewat gol ketujuh Belanda malam itu. Setelahnya, ia berbicara tentang analisis video intensif bersama sang pelatih. Belanda datang dengan momentum, kepercayaan diri, dan kejelasan taktik yang akan menghadirkan tantangan nyata bagi Jerman.

Berikut seluruh informasi mengenai siaran TV, live streaming, dan waktu kick-off.

Kabar pekan ini: Apa yang terjadi dengan Jerman dan Belanda?

Jerman memasuki pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Teranyar, tim Jerman menang 3-1 di kandang Serbia setelah sebelumnya bermain imbang tanpa gol melawan Yunani. Secara keseluruhan, Jerman mencetak empat gol dan kebobolan dua kali dalam lima pertandingan tersebut.

Belanda sedang dalam performa impresif: empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir. Penampilan teranyar mereka adalah kemenangan 7-0 atas Yunani. Sebelumnya, Belanda dua kali mengalahkan Serbia dan bermain imbang 1-1 melawan Jerman. Dalam lima pertandingan, Oranje mencetak 13 gol dan hanya kebobolan empat kali.

GER

GER - Performa

NED
S1-1
GRE
K0-1
SER
M2-0
GRE
S0-0
SER
M1-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
NED

NED - Performa

GER
S1-1
SER
M1-2
GRE
S2-2
SER
M2-1
GRE
M7-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
14/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Jerman vs Belanda: Susunan pemain

Susunan Pemain Germany vs Netherlands

4-2-3-1
Germany crest
Germany
GER
Formasi
Netherlands crest
Netherlands
NED
4-2-3-1
M. ter StegenM. ter StegenN. BrownN. BrownJ. TahJ. TahN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckP. TreuP. TreuD. ScherhantD. ScherhantA. PavlovicA. PavlovicF. WirtzF. WirtzJ. KimmichJ. KimmichB. GrudaB. GrudaK. HavertzK. HavertzB. VerbruggenB. VerbruggenM. van de VenM. van de VenJ. TimberJ. TimberD. DumfriesD. DumfriesJ. van HeckeJ. van HeckeC. GakpoC. GakpoJ. VeermanJ. VeermanT. ReijndersT. ReijndersQ. TimberQ. TimberC. SummervilleC. SummervilleD. MalenD. Malen
Netherlands crest
Netherlands
NED
4-2-3-1
Germany

Susunan Pemain Utama

Netherlands

Pemain Pengganti

Manajer

  • J. Klopp
  • X. Hernandez
Germany

Cedera dan Larangan Bermain

Netherlands

Tidak ada pemain yang absen

Jerman vs Belanda: Performa terkini

GER

GER - Performa

NED
S1-1
GRE
K0-1
SER
M2-0
GRE
S0-0
SER
M1-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
NED

NED - Performa

GER
S1-1
SER
M1-2
GRE
S2-2
SER
M2-1
GRE
M7-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
14/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Jerman vs Belanda: Rekor pertemuan

Head to Head

GermanySeriNetherlands
2
3
0
UEFA Nations League A
Netherlands badge
Netherlands
NED
1
Germany badge
Germany
GER
1
FT
UEFA Nations League A
Germany badge
Germany
GER
1
Netherlands badge
Netherlands
NED
0
FT
UEFA Nations League A
Netherlands badge
Netherlands
NED
2
Germany badge
Germany
GER
2
FT
Friendlies
Germany badge
Germany
GER
2
Netherlands badge
Netherlands
NED
1
FT
Friendlies
Netherlands badge
Netherlands
NED
1
Germany badge
Germany
GER
1
FT
7Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Jerman vs Belanda: Klasemen

Grp. 2

#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
NetherlandsNetherlandsNED
6330145+912
S
M
M
S
M
2
GreeceGreeceGRE
6231510-59
S
K
S
S
M
3
GermanyGermanyGER
623163+39
S
M
S
M
K
4
SerbiaSerbiaSER
6015411-71
S
K
K
K
K
Championship Playoff
Play-off degradasi
Degradasi

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