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Jerman menang telak 5-0 atas Belanda di UEFA Nations League berkat permainan transisi vertikal dan pressing tinggi. Tim Jurgen Klopp memanfaatkan celah pertahanan untuk menghancurkan struktur permainan Xavi Hernandez dalam pesta gol pada babak kedua.

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Jerman asuhan Jurgen Klopp menunjukkan keunggulan taktiknya di Olympiastadion dengan menghancurkan Belanda 5-0 lewat perpaduan disiplin struktur dan permainan transisi yang eksplosif. Tujuan Klopp jelas: menerapkan counter-pressing berintensitas tinggi untuk mengganggu upaya Belanda membangun serangan dan memanfaatkan ruang antara area tengah dan sayap untuk mengisolasi bek sayap mereka. Dengan mempertahankan formasi 4-2-3-1 yang rapat, Jerman berupaya merebut bola di sepertiga tengah lapangan, lalu segera mengirim banyak pemain ke kotak penalti.

Xavi Hernandez, yang berupaya mengamankan posisi teratas grup, menyiapkan timnya untuk mengendalikan tempo melalui penguasaan bola. Tanpa sejumlah pemain penting seperti Frenkie de Jong, Belanda berencana menggunakan dua gelandang bertahan untuk memancing pressing Jerman sebelum mengalirkan bola kepada Cody Gakpo dan Donyell Malen di area sayap. Namun, rencana taktik Belanda tidak didukung perlindungan pertahanan yang memadai untuk menghadapi kecepatan transisi Jerman. Akibatnya, struktur permainan mereka runtuh total pada babak kedua di bawah tekanan yang terus-menerus.

Susunan taktik Jerman

Jerman menerapkan formasi 4-2-3-1 yang fleksibel dengan mengutamakan permainan vertikal dan keunggulan jumlah pemain di area tengah. Aleksandar Pavlovic menjadi pengatur utama tempo permainan di posisi gelandang bertahan, sehingga Joshua Kimmich leluasa meninggalkan posisi nominalnya di sisi kanan untuk menciptakan keunggulan jumlah pemain di sepertiga akhir lapangan. Hal itu terlihat pada gol pembuka menit ke-41, ketika posisi Kimmich membantu terciptanya gol Denis Scherhant. Pemicu pressing Jerman pun disiapkan dengan cermat. Mereka memberi waktu kepada dua bek tengah Belanda, Jan Paul van Hecke dan Micky van de Ven, saat menguasai bola, tetapi langsung menekan secara agresif begitu umpan diarahkan kepada pemain sayap Belanda atau Tijjani Reijnders yang turun menjemput bola.

Saat menguasai bola, bentuk permainan Jerman kerap menyerupai 3-2-5. Salah satu bek sayap bergerak ke dalam untuk membentuk tiga bek dan memberi perlindungan terhadap serangan balik Belanda. Wirtz dan Gruda menjadi pusat kreativitas. Kemampuan Wirtz menemukan ruang di antara lini tengah dan lini belakang Belanda menjadi faktor penentu pertandingan. Dengan menempati area "Zona 14", Wirtz memaksa para bek Belanda meninggalkan posisi mereka. Ruang yang tercipta menghasilkan dua golnya serta gol Schlotterbeck dari situasi bola mati. Lini belakang yang dipimpin Jonathan Tah tetap bermain tinggi, mempersempit ruang permainan dan memastikan setiap sapuan bola Belanda segera dikuasai kembali untuk melanjutkan serangan Jerman.

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Susunan taktik Belanda

Belanda juga menggunakan formasi 4-2-3-1, tetapi penerapannya sangat berbeda. Rancangan taktik Xavi Hernandez mengandalkan Denzel Dumfries untuk memberi lebar serangan di kanan, sementara Cody Gakpo bergerak ke tengah dari kiri sebagai pengatur serangan kedua. Tujuannya adalah menempatkan empat pemain di lini tengah untuk mengungguli Pavlovic dan rekannya dalam jumlah pemain. Namun, tanpa kemampuan De Jong mengatasi pressing, Belanda kesulitan mengalirkan bola melalui area tengah. Joey Veerman kerap terisolasi dan terpaksa mengirim umpan menyamping, yang memberi Jerman waktu untuk menata kembali blok pertahanannya.

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Dalam bertahan, Belanda memilih blok menengah, tetapi komunikasi antarpemain tidak memadai untuk mengawal pergerakan pemain Jerman yang terlambat masuk ke kotak penalti. Keputusan memasang garis pertahanan tinggi menghadapi kecepatan Gruda dan Havertz terbukti fatal. Ketika pressing terhadap Pavlovic atau Kimmich gagal, Jerman punya waktu untuk mengirim umpan melewati lini belakang atau ke ruang di sisi pertahanan. Dumfries, yang biasanya menjadi kekuatan saat menyerang, dipaksa bertahan oleh Wirtz sehingga jalur serangan utama Belanda di sayap kanan tidak berfungsi. Belanda pun lebih banyak bereaksi terhadap permainan lawan sepanjang laga. Mereka melakukan 15 pelanggaran karena kesulitan menghadapi kelincahan empat pemain terdepan Jerman.

Pertarungan taktik

Getty Images

Pertarungan taktik yang menentukan terjadi di area sayap, khususnya sisi kanan Jerman melawan sisi kiri Belanda. Gruda menjadi sosok utama di balik kekalahan Belanda dengan mencatatkan dua assist dan satu gol. Klopp melihat bahwa Micky van de Ven bisa diisolasi jika Jerman cepat memindahkan arah serangan. Dengan menarik lini tengah Belanda ke sisi kiri, Kimmich dan Gruda menciptakan situasi dua lawan satu melawan bek sayap. Ketimpangan ini memaksa bek-bek tengah Belanda bergeser ke sisi lapangan dan menyisakan ruang besar di jantung pertahanan untuk dimanfaatkan Wirtz.

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Keputusan Klopp memberi Gruda kebebasan bergerak pada babak kedua memenangkan pertarungan taktik. Hernandez gagal menyesuaikan posisi lini tengahnya untuk melindungi empat bek, sehingga para pemain belakangnya terus menghadapi tekanan Jerman. Angka gol yang diharapkan (xG) mencerminkan dominasi ini, dengan catatan Jerman sebesar 1,52 jauh melampaui 1,61 milik Belanda. Belanda tidak memiliki rencana taktik alternatif setelah Jerman unggul. Kegigihan mereka membangun serangan dari belakang, meski pressing Jerman terbukti efektif, secara langsung menghasilkan gol-gol babak kedua yang mengubah laga ketat menjadi kemenangan telak.

Penyesuaian selama pertandingan

Dengan keunggulan 1-0 saat turun minum, Klopp justru mempertegas instruksi pressing tinggi alih-alih menginstruksikan timnya bertahan lebih dalam. Masuknya Maximilian Mittelstaedt dan Youssoufa Ebnoutalib pada menit ke-65 memberi tenaga baru untuk menjaga intensitas. Pergantian tersebut bertepatan dengan rentetan gol, ketika Belanda tak lagi mampu mengimbangi tuntutan fisik untuk bertahan menghadapi gaya "heavy metal" Klopp. Pergeseran posisi Gruda, pemain pengganti itu, ke peran yang lebih sentral dalam 20 menit terakhir benar-benar mengacaukan lini belakang Belanda yang kelelahan.

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Sebaliknya, pergantian pemain Hernandez gagal menghentikan tekanan. Memasukkan Justin Kluivert dan Ian Maatsen untuk menambah kecepatan merupakan langkah yang masuk akal, tetapi mengorbankan kestabilan pertahanan. Perubahan ke bentuk permainan yang lebih terbuka justru berbalik merugikan karena memberi Wirtz dan Gruda lebih banyak ruang untuk beraksi. Peralihan Belanda dari 4-2-3-1 ke 4-3-3 yang lebih nekat menjelang akhir laga membuat mereka kehilangan seluruh kendali atas lini tengah dan berujung pada gol Gruda pada menit ke-78. Fleksibilitas taktik yang ditunjukkan bangku cadangan Jerman, khususnya dengan masuknya Bischof dan Jeltsch untuk menjaga keunggulan hingga laga usai, sangat kontras dengan penyesuaian dari bangku cadangan Belanda yang kaku dan semakin panik.

Kesimpulan

Getty Images

Pada akhirnya, pertandingan ditentukan oleh keberhasilan Jerman yang lebih baik dalam menjalankan permainan transisi dan ketidakmampuan Belanda menyesuaikan diri menghadapi sistem pressing tinggi. Penggunaan Wirtz oleh Klopp sebagai pengatur serangan yang bebas bergerak dan Gruda sebagai ancaman langsung dari sayap mengeksploitasi kelemahan struktur pertahanan Hernandez.

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Meski 40 menit pertama berlangsung sebagai pertarungan taktik yang berimbang, permainan vertikal Jerman yang tanpa henti pada babak kedua menghancurkan Belanda. Disiplin taktik untuk mempertahankan garis pertahanan tinggi sembari membongkar lini tengah Belanda secara sistematis membuktikan bahwa Jerman siap menghadapi setiap aspek rencana permainan Belanda.