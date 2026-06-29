Jerman mengalami kekalahan telak di Piala Dunia dan tersingkir setelah adu penalti yang aneh melawan Paraguay

Paraguay berhasil menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Jerman melalui adu penalti yang menegangkan di Piala Dunia. Tim asal Amerika Selatan ini selamat dari gol Jerman yang dianulir oleh Jonathan Tah pada babak perpanjangan waktu dan berhasil mempertahankan skor 1-1 setelah 120 menit, sebelum akhirnya Paraguay tampil lebih unggul dalam adu penalti. Kegagalan Havertz, Nick Woltemade, dan Jonathan Tah pada akhirnya menjadi petaka bagi Jerman: skor akhir 4-3 setelah adu penalti. Di babak 16 besar, Paraguay akan menghadapi pemenang antara Prancis dan Swedia.

Di menit pertama, Paraguay sudah mendapat peluang besar. Junior Alonso menerima bola dari tendangan sudut di tiang jauh tepat di depan kakinya, tetapi melihat Manuel Neuer melakukan penyelamatan.

Selanjutnya, Jerman lebih sering menguasai bola, tetapi bermain dengan tempo yang sangat lambat melawan tembok pertahanan biru tua Paraguay. Tidak ada peluang besar yang tercipta.

Tepat sebelum jeda, negara Amerika Selatan ini mengejutkan semua pihak dengan tiba-tiba memimpin. Bola kembali dikirim ke depan gawang setelah tendangan sudut yang dihalau, di mana Julio Enciso berhasil menyundul bola ke gawang.

Di masa tambahan waktu babak pertama, Felix Nmecha sempat hampir mencetak gol. Tendangannya berubah arah dan meleset tipis ke sisi tiang yang salah baginya.

Tak lama setelah babak kedua dimulai, Jerman lolos dari bahaya. Joshua Kimmich gagal mengoper bola kembali ke Manuel Neuer, yang kemudian masih bisa melakukan penyelamatan saat berhadapan langsung dengan Enciso.

Akhirnya, Jerman pun berhasil menyamakan kedudukan. Kai Havertz menyundul umpan silang dari Florian Wirtz dan mencetak gol ketiganya di Piala Dunia ini: 1-1.

Tak lama kemudian, taktik yang sama nyaris berhasil lagi. Havertz menyundul umpan silang dari Wirtz ke sudut jauh, namun Orlando Gill masih mampu melakukan penyelamatan.

Di babak tambahan pun, Jerman tetap menguasai permainan, namun peluang besar belum juga muncul. Kebahagiaan terbesar sepertinya akan terjadi ketika Jonathan Tah mencetak gol sundulan dari tendangan sudut dan membawa Jerman unggul 2-1, tetapi VAR mengarahkan wasit ke layar karena pelanggaran sangat ringan yang dilakukan Waldemar Anton terhadap kiper Gill. Setelah meninjau tayangan ulang, gol tersebut akhirnya dianulir, sehingga skor tetap 1-1.

Dalam adu penalti, Gill menjadi pahlawan Paraguay setelah menggagalkan tendangan Kai Havertz dan Nick Woltemade. Jerman seolah-olah masih bisa bangkit ketika tendangan Antonio Sanabria melebar dan Manuel Neuer kemudian menahan tendangan penalti Fabián Balbuena, tetapi Jonathan Tah justru melepaskan tendangan yang melambung tinggi di atas gawang.

Juan Canale memanfaatkan kegagalan tersebut dengan optimal dan membawa Paraguay ke babak 16 besar Piala Dunia secara sensasional. Setelah malam yang penuh frustrasi, di mana sebuah gol juga dianulir setelah intervensi VAR, Jerman harus mengucapkan selamat tinggal pada turnamen ini di babak gugur pertama.