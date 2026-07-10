Jerman Kelima... Persatuan dengan Vising: Antara Pengalaman Al-Ahly dan Kenyataan Pahit

Klub Al-Ittihad memilih untuk memulai petualangan baru pada fase mendatang, setelah memutuskan menunjuk pelatih asal Jerman, Jens Wessing, sebagai manajer teknis tim utama. Langkah ini mencerminkan keinginan manajemen untuk mengejar proyek yang berbeda, namun pada saat yang sama memunculkan banyak tanda tanya mengenai kemampuan pelatih muda tersebut dalam menghadapi salah satu ujian terberat dalam kariernya.

Al-Ittihad tidak sedang menjalani fase biasa, melainkan memasuki musim baru dengan tuntutan untuk mengembalikan posisinya di antara klub-klub papan atas sepak bola Saudi, setelah periode yang diwarnai berbagai fluktuasi dalam hal hasil pertandingan dan stabilitas teknis.

Di tengah meningkatnya ekspektasi para suporter dan adanya nama-nama besar di dalam tim, pemilihan pelatih yang masih minim pengalaman dalam memimpin tim-tim besar merupakan taruhan yang membutuhkan perhitungan yang sangat cermat.

Hal ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis Vising atau filosofi pelatihannya, tetapi juga sejauh mana kemampuannya untuk menanamkan kepribadiannya di dalam tim yang diisi oleh para pemain berpengalaman, serta menghadapi tekanan persaingan di Liga Roshen yang kini menjadi salah satu liga paling menarik bagi para pelatih internasional.

Taruhan baru Al-Ittihad pada pelatih muda

Tanda tanya seputar penunjukan Vising tidak hanya terkait dengan usianya yang masih muda, karena klub-klub besar di seluruh dunia kini mulai memberikan kesempatan kepada pelatih muda yang berhasil menghadirkan ide-ide modern di lapangan. Namun, kekhawatiran sesungguhnya terletak pada seberapa banyak pengalaman yang dimiliki pelatih asal Jerman ini sebelum menghadapi ujian besar pertamanya bersama tim sebesar Al-Ittihad.

Bekerja dengan tim yang bersaing memperebutkan gelar juara dan diisi oleh bintang-bintang kelas dunia sangat berbeda dengan memimpin tim-tim yang tidak menghadapi tekanan sebesar itu.

Pelatih di Al-Ittihad tidak hanya dituntut untuk menyusun strategi taktis dan meningkatkan performa, tetapi juga bertanggung jawab mengelola ruang ganti yang diisi oleh tokoh-tokoh berpengaruh dan pemain yang terbiasa bersaing di level tertinggi.

Selain itu, suporter Al-Ittihad tidak akan memberikan banyak waktu kepada pelatih mana pun, terutama setelah beberapa tahun terakhir yang diwarnai banyak pergantian staf pelatih, sehingga awal karier Fesing bersama tim ini sangat penting untuk menentukan bentuk hubungan antara kedua belah pihak.

Fissing merupakan pelatih Jerman kelima yang memimpin Al-Ittihad sepanjang sejarah, namun pengalamannya bersama Al-Ittihad tampaknya berbeda dalam hal besarnya tanggung jawab, karena tim ini tidak hanya ingin meningkatkan performa, tetapi juga ingin kembali ke podium juara.

Proyek Jangka Panjang atau Solusi Sementara?

Keputusan untuk mengontrak Fesing mungkin merupakan bagian dari visi jangka panjang yang bertujuan membangun tim dengan identitas baru dan memberikan waktu yang cukup kepada pelatih untuk mengembangkan skuad saat ini, terutama karena pelatih muda biasanya membutuhkan waktu untuk menerapkan ide-ide mereka dan menciptakan gaya permainan yang jelas.

Dan jika Al-Ittihad memandang pelatih asal Jerman ini sebagai proyek masa depan, kesuksesan akan bergantung pada seberapa besar kemampuan manajemen dalam memberikan stabilitas dan dukungan, baik melalui perekrutan pemain yang tepat maupun dengan memberinya wewenang yang diperlukan untuk membangun tim sesuai visinya.

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Namun, tantangan terbesar akan muncul jika tujuan merekrutnya hanyalah untuk meraih hasil instan, karena sifat persaingan di Liga Roshen tidak memberikan banyak kesempatan kepada para pelatih. Klub-klub besar kini memiliki sumber daya yang sangat besar, dan setiap kegagalan di awal musim dapat menempatkan pelatih di bawah tekanan yang sangat besar.

Al-Ittihad perlu menentukan tujuannya dengan jelas; apakah mereka mencari pelatih yang dapat membangun era baru meskipun membutuhkan waktu, ataukah mereka menginginkan pelatih yang mampu meraih gelar juara dengan cepat? Karena jawaban atas pertanyaan ini mungkin menjadi faktor terpenting dalam keberhasilan atau kegagalan pengalaman Vising.

Pengalaman Al-Ahli… Model yang Dicari Al-Ittihad

Langkah Al-Ittihad ini mengingatkan kita pada pengalaman Al-Ahli tiga tahun lalu, ketika klub Saudi tersebut memutuskan untuk bertaruh pada pelatih muda asal Jerman, Matthias Jaissle, sebuah keputusan yang saat itu menimbulkan banyak tanda tanya karena pengalamannya yang terbatas dibandingkan dengan skala klub dan ambisinya.

Namun, Al-Ahli menangani eksperimen ini sebagai proyek jangka panjang, bukan sekadar solusi cepat untuk mengatasi krisis, yang memberi Jaisle kesempatan untuk mengembangkan gagasannya dan membangun tim secara bertahap. Seiring berjalannya waktu, pelatih asal Jerman itu berhasil membuktikan kemampuannya dan mengubah keraguan yang mengelilinginya menjadi pujian luas.

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Yaisle berhasil memimpin Al-Ahli meraih prestasi penting, setelah tim tersebut menjadi lebih stabil secara teknis, serta meraih gelar-gelar kontinental dan domestik yang menjadikannya salah satu contoh terkemuka bahwa bertaruh pada pelatih muda dalam sepak bola Saudi bisa sukses.

Oleh karena itu, sebagian pihak memandang pengalaman Al-Ahli sebagai model yang mungkin akan dicoba ditiru oleh Federasi, terutama karena kedua klub memiliki basis penggemar yang besar dan ambisi yang serupa. Namun, keberhasilan model ini membutuhkan kondisi yang sama dalam hal kesabaran, stabilitas, dan dukungan.

Yaisle Memiliki Keunggulan Pengalaman

Meskipun kedua pengalaman tersebut mirip dalam hal ide merekrut pelatih muda asal Jerman, perbandingan antara Yaisle dan Fesing tidak sepenuhnya identik. Mantan pelatih Al-Ahli tersebut tiba di Arab Saudi dengan latar belakang yang lebih kaya dalam memimpin tim-tim besar.

Sebelum pindah ke Al-Ahli, Yaissle telah menjalani pengalaman penting bersama Red Bull Salzburg dari Austria, serta berpartisipasi dalam kompetisi-kompetisi bergengsi di tingkat domestik dan kontinental, yang memberinya pengalaman dalam menghadapi tekanan dan bekerja di dalam sistem profesional.

Sedangkan Vising, karier kepelatihannya tampak lebih singkat; ia belum memiliki pengalaman besar sebanyak Yaissele sebelum bergabung dengan Al-Ittihad, sehingga kemampuannya beradaptasi dengan dinamika kompetisi Saudi menjadi salah satu pertanyaan terbesar.

Namun di sisi lain, pelatih asal Jerman ini memiliki kelebihan berupa kemampuannya meraih kesuksesan dalam waktu singkat, setelah berhasil meninggalkan jejak bersama Gamba Osaka di Jepang, yang memberinya kesempatan untuk membuktikan bahwa kurangnya pengalaman tidak selalu berarti ketidakmampuan untuk sukses.

Gelar Asia… Namun, Ujian di Al-Ittihad Berbeda

Keberhasilan Vising bersama Gamba Osaka dan meraih gelar Liga Champions Asia merupakan dua poin positif dalam rekam jejaknya, serta memberinya dorongan moral menjelang dimulainya tugas barunya, terutama karena meraih gelar kontinental bukanlah hal yang mudah bagi pelatih mana pun.

Namun, memimpin Al-Ittihad akan menjadi ujian yang berbeda, karena tim Saudi ini tidak hanya mencari pelatih yang mampu meraih gelar, melainkan membutuhkan seseorang yang mampu mengelola proyek secara menyeluruh di tengah persaingan yang sengit serta tekanan besar dari suporter dan media.

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Kesuksesan dalam pengalaman sebelumnya di Asia tidak selalu menjamin kesuksesan bersama tim yang memiliki pemain-pemain kelas dunia dan ambisi besar, karena sifat tanggung jawabnya berbeda ketika seorang pelatih dituntut untuk bersaing di liga, piala domestik, dan turnamen kontinental secara bersamaan.

Tantangan terbesar bagi Vising akan menjadi membuktikan kemampuannya untuk mengubah ide-ide pelatihannya menjadi hasil yang nyata, serta meyakinkan para pemainnya akan gayanya sejak hari-hari pertama, karena awal yang kuat mungkin menjadi kunci untuk mendapatkan kepercayaan yang diperlukan.

Antara Mengulangi Pengalaman Al-Ahly dan Nasib yang Berbeda

Al-Ittihad memasuki musim baru di persimpangan jalan yang sesungguhnya; pemilihan Vising bisa menjadi salah satu keputusan tersukses dalam sejarah klub jika pelatih asal Jerman ini mampu membangun tim yang kuat dan menciptakan identitas yang jelas, seperti yang terjadi pada beberapa pengalaman sukses pelatih muda lainnya.

Namun di sisi lain, kurangnya kesabaran atau ketidakhadiran kondisi yang mendukung dapat membuat eksperimen ini semakin sulit, terutama karena Al-Ittihad tidak memiliki kemewahan untuk menunggu terlalu lama di tengah persaingan yang ketat dan keinginan para pendukung agar tim segera kembali ke puncak.

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Di antara keberhasilan Al-Ahli bersama Yaisle dan kegagalan beberapa taruhan sebelumnya pada pelatih muda, masa depan Fesing tetap bergantung pada kemampuannya untuk membuktikan diri di dalam dan di luar lapangan.

Jadi, entah pelatih asal Jerman ini akan menjadi kisah sukses lain dalam sepak bola Saudi dan membuktikan bahwa bertaruh pada pelatih muda bisa membuat perbedaan, atau pengalamannya bersama Al-Ittihad akan berubah menjadi petualangan baru yang harus dibayar mahal oleh tim di musim yang tidak memungkinkan banyak eksperimen.