Jelang El Clasico yang dinanti: Mane mengancam rekor legenda Al-Ittihad

Winger Al-Nassr asal Senegal, Sadio Mane, akan menjalani laga penting kontra Al-Ittihad pada Sabtu malam dengan ambisi pribadi di samping tujuan timnya untuk meraih tiga poin, setelah ia kini hanya berjarak dua gol untuk menyamai salah satu legenda paling menonjol milik "Al-Ameed" dalam daftar pencetak gol laga Klasik.

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Saat ini Mane memiliki 6 gol dalam pertemuan antara Al-Nassr dan Al-Ittihad, yang menempatkannya di peringkat kelima dalam daftar pencetak gol Klasik sepanjang sejarah, sementara ia membutuhkan dua gol pada laga esok hari untuk menambah koleksinya menjadi 8 gol, dan menyamai pemain Brasil Romarinho yang menempati peringkat keempat.

Angka-angka Mane dalam pertemuan ini memiliki arti khusus, setelah ia membuktikan dalam lebih dari satu kesempatan kemampuannya untuk tampil di laga-laga besar, dan penyerang Al-Nassr itu berharap dapat memanfaatkan peluang yang akan tersedia baginya di hadapan pertahanan Al-Ittihad demi semakin mendekati puncak daftar pencetak gol Klasik.

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Mencetak dua gol ke gawang Al-Ittihad tidak hanya akan memberikan Mane suntikan moral yang besar, tetapi juga akan menempatkannya di samping Romarinho, salah satu nama terpenting yang mengukir sejarah ofensif bersama "Al-Ameed" di era modern, dalam sebuah pencapaian baru bagi bintang Senegal itu di sepak bola Saudi.

Tantangan ini tampak mungkin bagi Mane, terutama dengan kekuatan ofensif yang dimiliki Al-Nassr, serta keberadaan nama-nama yang mampu menciptakan peluang untuknya, yang membuat winger Senegal itu berada di depan peluang nyata untuk menambah koleksi golnya dan bergabung dalam daftar pemain dengan gol terbanyak dalam sejarah pertemuan ini.