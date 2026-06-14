Jawaban mengejutkan dari Mbappé mengenai kemungkinan menjadi presiden Prancis

Setelah bertahun-tahun mendapat kritik karena minimnya kontribusinya di lini pertahanan, mungkin Kylian Mbappé, bintang Prancis, akhirnya menyadari bahwa timnya membutuhkannya di sektor tersebut.

Adik laki-lakinya, Ethan, menanyakan hal ini kepadanya dalam serangkaian pertanyaan yang diajukan oleh sejumlah kerabatnya dan diterbitkan di surat kabar "Le Parisien": "Saya punya pertanyaan singkat: apakah kamu berencana untuk bertahan atau menekan suatu hari nanti?"

Pemain Real Madrid itu mengakui bahwa ia perlu "meningkatkan permainannya" dalam hal ini, dan berjanji akan berusaha semaksimal mungkin selama Piala Dunia.

Kylian Mbappé berkata: "Kami sering membicarakan hal ini karena Ethan sering bertahan, jauh lebih sering daripada saya. Namun, bagus juga jika orang-orang menyoroti aspek ini."

Dia menambahkan: "Saya selalu dituntut, dan saya rasa saya perlu meningkatkan performa saya. Ini penting bagi tim, dan saya rasa saya harus melakukannya. Semuanya harus dimulai dari Piala Dunia ini karena kami ingin memenangkannya. Saya siap melakukan segalanya dengan sebaik-baiknya karena saya ingin menang apa pun yang terjadi."

Selama wawancara ini, kapten timnas Prancis ditanya secara khusus tentang masa depannya di dunia politik, terutama jabatan presiden.

Mbappé berkata: "Menjadi Presiden Republik suatu hari nanti? Banyak orang mengatakan hal itu kepada saya, tapi itu tidak termasuk dalam rencana saya.. Saya sudah cukup dibenci."