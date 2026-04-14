Javier Mascherano mengejutkan semua orang dan mengundurkan diri sebagai pelatih Inter Miami dengan segera

Javier Mascherano tidak lagi menjabat sebagai pelatih Inter Miami, demikian diumumkan klub melalui saluran resmi. Pelatih asal Argentina berusia 41 tahun itu, yang memimpin tim sejak awal Januari 2025, mengundurkan diri karena ‘alasan pribadi’.

“Saya ingin memberi tahu semua orang bahwa saya telah memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai pelatih kepala Inter Miami CF karena alasan pribadi,” kata Mascherano dalam sebuah pernyataan di situs web klub. Alasan pastinya masih belum diketahui.

“Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada klub atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya, kepada seluruh staf organisasi atas kerja sama mereka, tetapi terutama kepada para pemain, yang telah memungkinkan kami untuk mengalami momen-momen tak terlupakan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para penggemar dan La Familia, karena tanpa mereka semua ini tidak akan mungkin terwujud. Saya mengirimkan pelukan hangat kepada kalian semua dan berterima kasih atas segalanya,” kata Mascherano.

“Javier akan selamanya menjadi bagian dari sejarah klub ini dan akan selalu menempati tempat istimewa dalam keluarga Inter Miami CF,” kata direktur umum Jorge Mas, yang menyesali kepergian Mascherano.

“Bukan hanya karena ia memainkan peran kunci dalam prestasi tak terlupakan, seperti memenangkan MLS Cup dan pencapaian bersejarah tim di Piala Dunia Klub, tetapi juga karena teladan yang ia berikan melalui dedikasi dan kerja kerasnya setiap hari sebagai kapten tim. Kami menghormati keputusannya dan sangat berterima kasih atas segala kontribusinya. Kami mendoakan yang terbaik baginya dalam karier profesional dan kehidupan pribadinya.”

Di tingkat regional, Inter Miami di bawah kepemimpinan Mascherano mencapai semifinal Concacaf Champions Cup dan lolos ke final Leagues Cup untuk kedua kalinya, dan itu hanya dalam partisipasi ketiga mereka di kompetisi ini.

Dengan demikian, Lionel Messi dan rekan-rekannya akan memiliki pelatih baru untuk tim mereka. Guillermo Hoyos akan mengambil alih peran tersebut untuk sementara waktu, demikian diumumkan oleh Inter Miami.