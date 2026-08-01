Klub Al-Ahli Arab Saudi merampungkan transfer pemain menyerang baru, mengalahkan rival mereka Al-Diriyah, di tengah suasana duka yang menyelimuti para pendukung tim akibat kepergian pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle.

Sejumlah laporan media sebelumnya menegaskan bahwa Jaissle mengajukan pengunduran diri dari kursi kepelatihan Al-Ahli, kemarin lusa Kamis, demi menangani tim Newcastle United pada musim mendatang, menggantikan pelatih sebelumnya Eddie Howe.

Surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat" menyebutkan, hari Sabtu ini, bahwa Al-Ahli telah merampungkan transfer pemain Saudi Abdullah Radif, mantan penyerang Al-Hilal, sebagai transfer terbaru mereka pada bursa musim panas yang tengah berjalan.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa Radif akan bergabung dengan Al-Ahli lewat transfer gratis, setelah kontraknya bersama Al-Hilal berakhir, dengan kontrak yang berdurasi 4 tahun ke depan dan berakhir pada 2030.

Pemain berusia 23 tahun itu sebelumnya telah menyepakati perpindahan ke Al-Ahli, namun klub Al-Diriyah, yang baru saja promosi ke Liga Roshn, tiba-tiba turun tangan dan nyaris menyabet transfer tersebut.

Al-Ahli berhasil menghindari intervensi Al-Diriyah, sehingga mendapatkan jasa Abdullah Radif, dengan pengumuman resmi transfer ini akan dilakukan dalam beberapa jam ke depan, setelah rampungnya prosedur administratif dan diperolehnya tanda tangan resminya.

Sebelumnya, Al-Hilal telah mengumumkan, pada 7 Juli lalu, kepergian permanen Abdullah Radif dari skuad mereka, setelah 5 tahun sejak promosinya ke tim utama, yang selama itu ia dipinjamkan ke klub Al-Taawoun, Al-Shabab, Al-Ittifaq, dan Al-Feiha.

Radif sebenarnya sudah menyepakati kepindahan ke klub Al-Ittihad, dengan kontrak berdurasi 3 musim, di mana ia akan menerima 27 juta riyal, dengan rincian 9 juta per musim, sebelum Al-Ittihad mundur karena tidak tersedianya likuiditas finansial yang diperlukan untuk menuntaskan transfer tersebut.

Radif diperkirakan akan menjadi penyerang ketiga klub Al-Ahli, bersaing dengan pemain Brasil Ricardo Matias, di belakang pemain Inggris Ivan Toney dan pemain Saudi Firas Al-Buraikan.

Dengan demikian, pemain berusia 23 tahun itu akan menjadi transfer keenam Al-Ahli pada bursa musim panas kali ini, setelah pemain Gambia Abubakar Sidibeh Kanteh, pemain Portugal Francisco Trincao, pemain Armenia Eduard Spertsyan, serta dua pemain Saudi Mishal Al-Mutairi dan Nayef Masoud.

Perlu dicatat bahwa pengalaman terakhir penyerang muda Saudi ini adalah bersama klub Al-Feiha pada paruh kedua musim lalu, di mana ia hanya tampil dalam 8 pertandingan, tanpa mencetak satu gol pun, sementara ia menciptakan dua assist.