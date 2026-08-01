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Jauh dari Yaisle, Al Ahly Rebut Transfer Pemain Depan dari Al Diriyah

Transfers
Al Ahli
A. Radif
M. Jaissle
Al Diriyah
Al Hilal
Al Ittihad
Saudi Pro League
Arab Saudi
Jerman

"Al-Raqi" terus memperkuat skuatnya

Klub Al-Ahli Arab Saudi merampungkan transfer pemain menyerang baru, mengalahkan rival mereka Al-Diriyah, di tengah suasana duka yang menyelimuti para pendukung tim akibat kepergian pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle.

Sejumlah laporan media sebelumnya menegaskan bahwa Jaissle mengajukan pengunduran diri dari kursi kepelatihan Al-Ahli, kemarin lusa Kamis, demi menangani tim Newcastle United pada musim mendatang, menggantikan pelatih sebelumnya Eddie Howe.

Surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat" menyebutkan, hari Sabtu ini, bahwa Al-Ahli telah merampungkan transfer pemain Saudi Abdullah Radif, mantan penyerang Al-Hilal, sebagai transfer terbaru mereka pada bursa musim panas yang tengah berjalan.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa Radif akan bergabung dengan Al-Ahli lewat transfer gratis, setelah kontraknya bersama Al-Hilal berakhir, dengan kontrak yang berdurasi 4 tahun ke depan dan berakhir pada 2030.

Pemain berusia 23 tahun itu sebelumnya telah menyepakati perpindahan ke Al-Ahli, namun klub Al-Diriyah, yang baru saja promosi ke Liga Roshn, tiba-tiba turun tangan dan nyaris menyabet transfer tersebut.

Al-Ahli berhasil menghindari intervensi Al-Diriyah, sehingga mendapatkan jasa Abdullah Radif, dengan pengumuman resmi transfer ini akan dilakukan dalam beberapa jam ke depan, setelah rampungnya prosedur administratif dan diperolehnya tanda tangan resminya.

Sebelumnya, Al-Hilal telah mengumumkan, pada 7 Juli lalu, kepergian permanen Abdullah Radif dari skuad mereka, setelah 5 tahun sejak promosinya ke tim utama, yang selama itu ia dipinjamkan ke klub Al-Taawoun, Al-Shabab, Al-Ittifaq, dan Al-Feiha.

Radif sebenarnya sudah menyepakati kepindahan ke klub Al-Ittihad, dengan kontrak berdurasi 3 musim, di mana ia akan menerima 27 juta riyal, dengan rincian 9 juta per musim, sebelum Al-Ittihad mundur karena tidak tersedianya likuiditas finansial yang diperlukan untuk menuntaskan transfer tersebut.

Radif diperkirakan akan menjadi penyerang ketiga klub Al-Ahli, bersaing dengan pemain Brasil Ricardo Matias, di belakang pemain Inggris Ivan Toney dan pemain Saudi Firas Al-Buraikan.

Dengan demikian, pemain berusia 23 tahun itu akan menjadi transfer keenam Al-Ahli pada bursa musim panas kali ini, setelah pemain Gambia Abubakar Sidibeh Kanteh, pemain Portugal Francisco Trincao, pemain Armenia Eduard Spertsyan, serta dua pemain Saudi Mishal Al-Mutairi dan Nayef Masoud.

Perlu dicatat bahwa pengalaman terakhir penyerang muda Saudi ini adalah bersama klub Al-Feiha pada paruh kedua musim lalu, di mana ia hanya tampil dalam 8 pertandingan, tanpa mencetak satu gol pun, sementara ia menciptakan dua assist.

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