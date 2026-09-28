Jatuh bebas ala Arab Saudi dan Irak: Bahrain mengulang mimpi buruk Piala Teluk

Timnas Bahrain menjadi tim juara Piala Teluk kedelapan yang gagal melewati fase grup pada edisi berikutnya, setelah menelan kekalahan telak dari Uni Emirat Arab dengan skor 0-3, Minggu, di Stadion Kota Olahraga Pangeran Abdullah Al-Faisal di Jeddah, dalam laga jornada kedua Grup 2 di "Piala Teluk 27".

Timnas Bahrain menelan kekalahan kedua secara beruntun di turnamen ini, sehingga tetap tanpa poin di posisi ketiga grup, sementara timnas Uni Emirat Arab dan Qatar memastikan lolos ke babak semifinal setelah masing-masing mengumpulkan 6 poin dari dua kemenangan beruntun.

Dengan hasil ini, menurut surat kabar Al-Riyadiah Saudi, "Bahrain Merah" mengulang skenario 7 juara sebelumnya yang gagal melanjutkan misi mempertahankan gelar Piala Teluk, sejak diberlakukannya sistem fase grup di turnamen tersebut pada 2004.

Timnas Arab Saudi menjadi juara pertama yang mengalami kejutan ini, yaitu di "Piala Teluk 17", ketika gagal mempertahankan gelar yang diraihnya pada edisi keenam belas, sehingga tersingkir dari turnamen di fase grup.

Nasib timnas Qatar tak jauh berbeda, karena menjuarai "Piala Teluk 17", tetapi tak mampu mempertahankannya pada edisi berikutnya, dan angkat kaki lebih awal dari turnamen di babak pertama.

Skenario yang sama terulang pada timnas Uni Emirat Arab di "Piala Teluk 19", setelah tersingkir dari fase grup usai menjuarai "Piala Teluk 18", sehingga bergabung dengan daftar juara Teluk yang gagal melanjutkan perjalanannya pada edisi berikutnya.

"Piala Teluk 23" menyaksikan jatuhnya juara lain, setelah timnas Qatar, sang pemegang gelar, gagal melewati fase grup, sehingga fenomena tersingkirnya pemegang gelar lebih awal pun berlanjut.

Timnas Oman pun tak luput dari nasib ini, karena mengalaminya dua kali, setelah angkat kaki dari turnamen di fase grup tanpa mampu menuntaskan perjalanan mempertahankan dua gelarnya yang diraih pada edisi "Piala Teluk 19" dan "Piala Teluk 23".

Timnas Irak pun bergabung ke dalam daftar tersebut pada edisi lalu, setelah sebelumnya menjuarai "Piala Teluk 25", tetapi gagal melanjutkan perjalanan mempertahankan gelar, sehingga angkat kaki dari "Piala Teluk 26" di fase grup.

Dengan tersingkirnya Bahrain, daftar juara Piala Teluk yang mengalami kegagalan lebih awal selama perjalanan mempertahankan gelar pun semakin panjang, dalam sebuah fenomena yang terulang sepanjang berbagai edisi turnamen sejak diterapkannya sistem grup pada 2004.







