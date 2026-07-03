Janji yang tegas... Valverde memecah keheningannya setelah kekecewaan di Uruguay

Pemain asal Uruguay, Fede Valverde, bintang Real Madrid, akhirnya angkat bicara mengenai tersingkirnya timnas negaranya dari Piala Dunia.

Timnas Uruguay tersingkir lebih awal dari babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, setelah menempati posisi ketiga di Grup 8 dengan raihan dua poin, hasil dari hasil imbang melawan Arab Saudi dan Cape Verde, serta kekalahan dari Spanyol.

Valverde menulis melalui akun Instagram-nya, “Sudah beberapa hari berlalu sejak kami tersingkir, dan baru sekarang saya bisa mulai mencerna semua yang saya alami, meskipun saya tahu bahwa sebagian dari diri saya mungkin tidak akan pernah bisa melupakan kegagalan tersingkir di babak pertama ini, seperti yang saya alami di Piala Dunia di Qatar. Rasa pahit itu masih tersisa di dalam diriku.”

Ia menambahkan, “Saya merasakan tanggung jawab yang sangat besar terhadap negara saya. Ini adalah kehormatan yang mengisi jiwa saya dengan kebanggaan. Saya telah melakukan segala yang saya bisa; mempersiapkan diri secara fisik dan mental, berusaha agar tidak mengulangi apa yang terjadi sebelumnya, dan bekerja keras sepanjang musim. Namun jelas bahwa itu tidak cukup.”

Valverde menegaskan, “Saya menerima kekalahan ini, dan saya memikul seluruh tanggung jawab atas ketidakmampuan saya untuk menjalankan tugas saya terhadap tim nasional dan terhadap kalian.”

Ia menambahkan, “Saya menanggung tanggung jawab atas kegagalan ini, dan saya tahu bahwa saya tidak berada pada level yang seharusnya. Namun, dalam keadaan apa pun, saya tidak akan pernah berhenti mewakili negara saya, bahkan jika hal itu mengorbankan nyawa saya.”

Dia menambahkan, “Saya tidak tahu bagaimana dan kapan, tetapi saya bersumpah demi hidup saya kepada kalian, bahwa saya tidak akan meninggalkan tim nasional ini sebelum menempatkannya di posisi yang pantas, di puncak.”