Bintang lini tengah Arsenal, Declan Rice, berjanji akan mewarnai rambutnya jika timnya berhasil mempertahankan gelar dan kembali menjuarai Liga Primer Inggris musim ini.

Pemain internasional Inggris tersebut memainkan peran sentral dalam mengantarkan Arsenal meraih gelar liga musim lalu, yang merupakan gelar pertama bagi klub London itu sejak tahun 2004. Kini tim di bawah asuhan pelatih Mikel Arteta berambisi mengulang pencapaian tersebut dan mempertahankan gelarnya, setelah memulai musim (2026-2027) dengan kuat lewat kemenangan pada dua laga pertama.

Meski menjalani partisipasi yang berat bersama timnas Inggris dan mencapai babak-babak lanjut pada Piala Dunia terakhir di benua Amerika Utara musim panas ini, pemain berusia 27 tahun itu tampil sebagai starter dalam dua laga pembuka Arsenal, sebelum mengucapkan janji berani tersebut di hadapan sekelompok suporter cilik dalam sebuah pertemuan.

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Menanggapi pertanyaan salah satu anak tentang apakah ia bersedia mewarnai rambutnya dengan warna merah dan putih jika berhasil menjuarai gelar, Rice berkata sambil tersenyum, sebagaimana dikutip surat kabar Inggris "The Sun": "Aku akan membuat kesepakatan denganmu. Aku akan menambahkan sedikit warna merah di rambutku." Sang anak pun menyetujui tawaran itu di tengah suasana ceria yang memberi ketenangan bagi gelandang tersebut, yang menambahkan sambil tertawa: "Sepakat, aku sangat bersemangat."

Momen ini mendapat respons luas dari para suporter Arsenal di berbagai platform media sosial, di mana ide tersebut mengingatkan mereka pada kenangan bersama legenda klub Freddie Ljungberg yang terkenal dengan tatanan rambut merahnya yang ikonik selama era emasnya bersama tim. Sementara itu, banyak suporter berkomentar secara jenaka menuntut para pemain untuk memastikan gelar demi melihat penampilan baru Rice.