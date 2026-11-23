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Ange Postecoglou menanggapi dengan keras seorang wartawan yang mempertanyakan komitmen Sadio Mane kepada Al-Nassr. Mantan pemain sayap Liverpool itu absen saat timnya kalah dalam laga Liga Pro Saudi baru-baru ini setelah mendapat izin untuk menghadiri kelahiran anaknya.

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Al-Nassr kalah tanpa Mane

Al-Nassr kalah 3-1 di kandang Al-Ahli dalam laga Liga Pro Saudi pada Jumat tanpa Mane. Cristiano Ronaldo membawa tim tamu unggul lebih dulu sebelum gagal mengeksekusi penalti. Al-Ahli kemudian bangkit, termasuk lewat gol pemain internasional Inggris Ivan Toney .

Mane mendapat izin untuk mendampingi istrinya saat melahirkan anak mereka. Seusai pertandingan, seorang wartawan bertanya apakah keputusan pemain sayap itu menunjukkan kurangnya komitmen kepada klub. Pertanyaan tersebut memicu respons keras dari pelatihnya.

Postecoglou membela pemain sayapnya dengan tegas

Mendengar pertanyaan itu, mantan pelatih Tottenham tersebut langsung menantang sang wartawan.

"Apakah Anda seorang ayah? Apakah Anda punya anak?" jawab Postecoglou dengan ketus.

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Setelah wartawan itu menjawab "tidak", Postecoglou menepis kritik tersebut. "Mungkin itu sebabnya Anda mengajukan pertanyaan itu. Karena ketika Anda punya anak, Anda akan menyadari bahwa itu hal terpenting, anugerah terbesar yang bisa Anda dapatkan," katanya.

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Pelatih berusia 61 tahun itu menegaskan bahwa Mane mendapat dukungan penuhnya untuk memprioritaskan keluarga. "[Mane] sedang mendampingi istrinya yang melahirkan, mengerti? Tidak ada yang lebih penting dalam hidup. Ya, dia mendapat izin dan restu saya. Sadio Mane adalah salah satu orang terbaik di dunia ini, Kawan. Jangan pernah ragukan dia atau komitmennya kepada klub sepakbola ini."

Konferensi pers yang memanas bukan hal baru bagi Postecoglou

Perdebatan sengit dengan wartawan bukan hal asing bagi Postecoglou. Ia kerap terlibat percakapan tegang dengan wartawan saat melatih Tottenham di Liga Primer Inggris dan, untuk waktu singkat, Nottingham Forest.

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Ia menunjukkan sikap serupa pada September setelah Al-Nassr kalah 4-0 dari Al-Ain di Liga Champions Asia. Ketika seorang wartawan menyebut Ronaldo tidak melakukan "apa-apa" dalam pertandingan itu, Postecoglou membalas: "Anda menonton pertandingan yang berbeda dari saya."

Sementara itu, Mane mencatatkan tiga gol dan delapan assist dalam 15 penampilan musim ini. Penyerang tersebut bergabung dengan Al-Nassr pada 2023 setelah bermain untuk Southampton, Liverpool, tempat ia menjuarai Liga Primer Inggris dan Liga Champions, serta Bayern Munich.

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Tekanan dalam perebutan gelar meningkat bagi Al-Nassr

Kekalahan pada Jumat itu baru menjadi yang ketiga bagi Al-Nassr sejak Postecoglou mulai melatih pada musim panas. Namun, hasil tersebut membuat mereka menghadapi persaingan berat di papan atas. Mereka berada di posisi ketiga klasemen, tertinggal dua poin dari Al-Hilal yang masih memiliki satu pertandingan lebih banyak untuk dimainkan.

Dengan sedikit ruang untuk melakukan kesalahan dalam perebutan posisi puncak, Postecoglou akan sangat mengandalkan kontribusi kreatif Mane begitu pemain sayap itu kembali ke skuad.