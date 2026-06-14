Jan Paul van Hecke tampak sangat kelelahan setelah pertandingan Belanda melawan Jepang

Jan Paul van Hecke jelas tidak lolos tanpa cedera dari pertandingan antara Belanda dan Jepang. Bek tersebut tampil di depan kamera dengan mata yang memar parah setelah pertandingan berakhir imbang 2-2, dan ia sangat menderita akibat cedera tersebut selama pertandingan berlangsung.

Pada fase awal pertandingan, Van Hecke yang kurang beruntung terkena tendangan sepatu pemain Jepang di wajahnya. Bek tengah tersebut masih bisa melanjutkan permainan, namun semakin merasa sakit seiring berjalannya pertandingan.

"Dia menendang tepat ke mata saya," kata Van Hecke kepada NOS. "Saya mengarahkan kepala ke arah bola, jadi saya memang bisa mengantisipasi hal itu."

"Pada suatu saat, hal itu memang memengaruhi penglihatan saya. Sekarang saya merasa penglihatan saya di sisi itu tidak begitu baik. Semoga dalam beberapa hari ke depan kondisinya membaik."

Diperkirakan pembengkakan akan semakin parah dalam beberapa hari ke depan. "Saya memang mengharapkan pembengkakan yang lebih parah nanti. Tapi ya, itu bagian dari permainan," kata pemain asal Zeeland yang tenang itu.

Tim Oranje sempat memimpin 2-1 berkat gol dari Virgil van Dijk dan Crysencio Summerville. "Saat unggul, tentu saja kamu akan berusaha mempertahankan keunggulan itu. Tapi kamu harus tetap bertahan sambil menyerang."

"Kadang-kadang itu sulit, tapi menurut saya kami seharusnya bisa melakukannya dengan lebih baik," kata Van Hecke, yang tak bisa berbuat apa-apa saat Daichi Kamada mencetak gol penyeimbang di menit-menit akhir. Oranje akan kembali bertanding pada Sabtu, 20 Juni. Lawannya saat itu adalah Swedia.