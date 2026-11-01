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Michael Carrick Manchester United 2026-27Getty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Jamie Redknapp sebut hanya dua manajer yang bisa menyelamatkan Manchester United

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Michael Carrick berada di bawah tekanan besar di Manchester United setelah timnya gagal meraih kemenangan dalam sembilan pertandingan beruntun. Di tengah meningkatnya spekulasi mengenai masa depannya di Old Trafford, Jamie Redknapp menyebut hanya ada dua pelatih yang mampu menyelamatkan klub yang tengah terpuruk itu.

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Carrick kian di ambang pemecatan

Carrick berjuang mempertahankan jabatannya di United setelah kekalahan buruk 0-2 di kandang Chelsea. Hasil itu memperpanjang rentetan tanpa kemenangan mereka menjadi sembilan pertandingan di semua kompetisi.

Morgan Rogers membuka keunggulan bagi tim asuhan Xabi Alonso tak lama setelah turun minum. Situasi Manchester United semakin buruk ketika Lisandro Martinez mendapat kartu merah akibat pelanggaran yang berbuah kartu kuning kedua. Cole Palmer menuntaskan penalti yang dihasilkan insiden tersebut untuk memastikan kemenangan Chelsea. Kekalahan itu membuat United tertahan di peringkat ke-17, hanya berada di atas zona degradasi berkat selisih gol setelah sembilan pertandingan Premier League.

Redknapp sebut kandidat pelatih pilihannya

Laporan sebelumnya menyebut Carrick akan diberi waktu untuk memperbaiki keadaan di Old Trafford. Namun, tidak adanya peningkatan di lapangan membuat spekulasi mengenai calon penggantinya semakin kuat. Mantan gelandang Liverpool Redknapp meyakini klub harus mempersempit pencarian jika memutuskan untuk mengganti pelatih. Berbicara kepada Sky Sports, ia menegaskan bahwa hanya ada sedikit kandidat yang benar-benar layak untuk posisi penuh tuntutan itu.

"Begini, Michael Carrick masih menjabat, jadi tidak adil untuk membicarakannya," jelas Redknapp. "Namun, jika keadaannya seperti ini, jika tidak ada perbaikan, ia pasti akan kehilangan pekerjaannya. Sebenarnya, pilihannya hanya dia [Unai Emery] dan Eddie Howe."

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Emery muncul sebagai kandidat paling menonjol

Pelatih ternama termasuk Antonio Conte, Fabian Hurzeler, dan Julian Nagelsmann juga dikaitkan dengan posisi tersebut. Namun, Redknapp merasa perjalanan karier Nagelsmann belakangan ini membuatnya menjadi pilihan yang kurang menarik.

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Redknapp menilai pelatih kepala Aston Villa, Emery, sebagai pilihan yang jauh lebih menonjol dibanding kandidat lainnya. Meski begitu, ia mengakui bahwa pelatih asal Spanyol tersebut sudah memegang kendali penuh atas proyek yang sukses di Villa Park dan mungkin enggan hengkang.

"Setiap pelatih punya ego," lanjut Redknapp. "Semua orang akan yakin bahwa mereka bisa membenahi Manchester United, mereka akan benar-benar meyakininya. Dengan kemampuannya, dia mungkin satu-satunya orang yang saya percaya mampu melakukannya."

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Pekan krusial menanti Manchester United

Carrick berada di bawah tekanan besar untuk segera mengatasi krisis yang sedang berlangsung. United akan berusaha keras mengakhiri keterpurukan saat kembali berlaga di kompetisi Eropa. Mereka menjamu Roma di Champions League pada Selasa malam.

Setelah menjalani laga Champions League, tim asuhan Carrick kembali mengalihkan fokus ke Premier League. Ironisnya, mereka akan menghadapi Aston Villa asuhan Emery tepat sepekan kemudian di Old Trafford.

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo