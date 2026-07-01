Kepercayaan diri di Meksiko terus tumbuh bahwa para bintang sepak bola kesayangan mereka mampu melaju jauh di Piala Dunia FIFA 2026 dan meraih hadiah terbesar dalam olahraga ini pada 19 Juli.
Meksiko, salah satu tuan rumah bersama Piala Dunia, menjadi salah satu dari hanya tiga tim, bersama Prancis dan Argentina, yang lolos ke fase gugur dengan rekor sempurna. Mereka juga mempertahankan catatan pertahanan impresif dengan tidak kebobolan satu gol pun saat mengalahkan Ekuador di babak 32 besar.
Saat Meksiko menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 1970 dan 1986, mereka mencapai perempat-final pada kedua kesempatan tersebut. Fakta bahwa mereka akan bermain di kandang sendiri pada babak 16 besar juga akan memberi dorongan untuk menyamai pencapaian itu, bahkan melampauinya.
Berikutnya bagi pasukan Javier Aguirre adalah Inggris di Estadio Azteca, Mexico City, Minggu ini (5 Juli).
Menganalisis jalur bagan menuju final menyoroti betapa krusialnya posisi di fase grup dan potensi lawan yang berhasil dihindari bagi para kandidat juara turnamen. Untuk memastikan custom bet builders Anda didukung reward pendaftaran yang luar biasa sejak hari pertama, memasukkan kode registrasi adalah hal yang wajib. Simak ulasan langkah demi langkah kami untuk mengklaim reward sambutan Anda dengan menggunakan kode bonus bet365 kami saat ini.
Biarkan GOAL menunjukkan kepada Anda semua kemungkinan jalur dan lawan yang menanti Meksiko mulai sekarang hingga Final Piala Dunia pada 19 Juli, serta bagaimana Anda bisa memesan tiket untuk menyaksikan mereka beraksi dalam perburuan kejayaan dunia.
Jadwal dan hasil Meksiko di Piala Dunia 2026
Tanggal
Pertandingan (waktu kick-off lokal)
Venue
Skor akhir / Tiket
Kamis, 11 Juni
Meksiko vs Afrika Selatan (1pm CST)
Estadio Azteca, Mexico City
Meksiko menang 2-0
Kamis, 18 Juni
Meksiko vs Korea Selatan (7pm CST)
Estadio Akron, Zapopan
Meksiko menang 1-0
Rabu, 24 Juni
Meksiko vs Republik Ceko (7pm CST)
Estadio Azteca, Mexico City
Meksiko menang 3-0
Selasa, 30 Juni
Meksiko vs Ekuador (7pm CST)
Estadio Azteca, Mexico City
Meksiko menang 2-0
Minggu, 5 Juli
Meksiko vs Inggris (6pm CST)
Estadio Azteca (Mexico City)
Jalur Meksiko menuju Final Piala Dunia 2026
Karena Meksiko finis di puncak Grup A, berikut tanggal, waktu, dan venue tempat mereka akan bermain jika berhasil melaju ke Final Piala Dunia pada 19 Juli.
Setelah kemenangan atas Ekuador di babak 32 besar, Meksiko kini akan menghadapi Inggris di Estadio Azteca pada babak 16 besar. Meksiko hanya kalah dua kali dalam laga internasional kompetitif di stadion ikonik itu sejak dibuka pada 1966.
Setelah itu, mereka akan menghadapi Brasil atau Norwegia di perempat-final, Argentina/Mesir/Swiss/Kolombia akan menjadi lawan di semi-final, dan mungkin Spanyol/Prancis/Portugal di final.
Tanggal (waktu kick-off lokal)
Babak
Venue
Potensi pertandingan
Tiket
5 Juli (6pm CST)
Babak 16 besar
Estadio Azteca (Mexico City)
Meksiko vs Inggris
11 Juli (5pm ET)
Perempat-final
Hard Rock Stadium (Miami Gardens)
Pertandingan 99: vs Brasil atau Norwegia
15 Juli (3pm ET)
Semi-final
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
Pertandingan 102: vs Pemenang Pertandingan 100
19 Juli (3pm ET)
Final
MetLife Stadium (East Rutherford)
Pertandingan 104: vs Pemenang Pertandingan 101
Klasemen akhir Grup A
Peringkat
Tim
Main
M
S
K
GM
GK
SG
Poin
Status
1
Meksiko
3
3
0
0
6
0
+6
9
Lolos
2
Afrika Selatan
3
1
1
1
2
3
-1
4
Lolos
3
Korea Selatan
3
1
0
2
2
3
-1
3
Tersingkir
4
Republik Ceko
3
0
1
2
2
6
-4
1
Tersingkir
Cara membeli tiket Piala Dunia Meksiko
Berikut status penjualan tiket saat ini:
- Fase penjualan menit terakhir: Fase ini saat ini sedang berlangsung dan menggunakan sistem siapa cepat dia dapat. Berbeda dengan undian, ini adalah transaksi real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.
- Marketplace resmi penjualan kembali FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi fan untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap dibuka hingga akhir turnamen.
- Marketplace sekunder: Fan juga bisa menemukan tiket di platform seperti StubHub. Ini sering kali menjadi opsi terbaik untuk laga fase gugur dengan permintaan tinggi, meski harga bisa berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder sebelum membeli.
Tiket Piala Dunia Meksiko: Berapa harganya?
FIFA telah menerapkan harga variabel untuk turnamen 2026.
Tiket untuk fase grup dimulai dari hanya $60 (untuk tingkatan suporter tertentu), sementara harga untuk final telah mencapai hingga $6.730, belum lagi marketplace sekunder dan penjualan kembali yang melonjak bahkan lebih tinggi dari itu.
Harga tiket Piala Dunia FIFA 2026:
Tanggal
Tahap / Kategori
Kisaran harga resmi
Perkiraan kisaran pasar sekunder
4 Juli – 7 Juli
Babak 16 besar
$240 – $640
$650 – $4.200 ($1.518)
9 Juli – 11 Juli
Perempat-final
$450 – $1.775
$850 – $5.500 ($2.348)
14 Juli – 15 Juli
Semi-final
$930 – $3.295
$1.500 – $9.500 ($3.721)
18 Juli
Perebutan tempat ketiga
$250 – $800
$500 – $3.500 ($1.480)
19 Juli
Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium)
$1.490 – $7.875
$5.900 – $38.000+ ($15.240)
Siapa saja yang masuk skuad Meksiko di Piala Dunia 2026?
Berikut skuad resmi berisi 26 pemain yang mewakili Meksiko di Piala Dunia FIFA 2026:
Posisi
Pemain
Klub saat ini
Kiper
Guillermo Ochoa
AEL Limassol
Raúl Rangel
Chivas / Guadalajara
Carlos Acevedo
Santos Laguna
Bek
Edson Álvarez
Fenerbahçe
César Montes
Lokomotiv Moscow
Johan Vásquez
Genoa
Jesús Gallardo
Toluca
Jorge Sánchez
PAOK
Israel Reyes
Club América
Mateo Chávez
AZ Alkmaar
Gelandang
Luis Chávez
Dynamo Moscow
Álvaro Fidalgo
Real Betis
Orbelín Pineda
AEK Athens
Luis Romo
Chivas / Guadalajara
Érik Lira
Cruz Azul
Obed Vargas
Atlético Madrid
Brian Gutiérrez
Chivas / Guadalajara
Gilberto Mora
Tijuana
Penyerang
Raúl Jiménez
Fulham
Santiago Giménez
AC Milan
Julián Quiñones
Al-Qadsiah
Roberto Alvarado
Chivas / Guadalajara
Alexis Vega
Toluca
César Huerta
Anderlecht
Guillermo Martínez
UNAM Pumas
Armando González
Chivas / Guadalajara
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