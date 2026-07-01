Kepercayaan diri di Meksiko terus tumbuh bahwa para bintang sepak bola kesayangan mereka mampu melaju jauh di Piala Dunia FIFA 2026 dan meraih hadiah terbesar dalam olahraga ini pada 19 Juli.

Meksiko, salah satu tuan rumah bersama Piala Dunia, menjadi salah satu dari hanya tiga tim, bersama Prancis dan Argentina, yang lolos ke fase gugur dengan rekor sempurna. Mereka juga mempertahankan catatan pertahanan impresif dengan tidak kebobolan satu gol pun saat mengalahkan Ekuador di babak 32 besar.

Saat Meksiko menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 1970 dan 1986, mereka mencapai perempat-final pada kedua kesempatan tersebut. Fakta bahwa mereka akan bermain di kandang sendiri pada babak 16 besar juga akan memberi dorongan untuk menyamai pencapaian itu, bahkan melampauinya.

Berikutnya bagi pasukan Javier Aguirre adalah Inggris di Estadio Azteca, Mexico City, Minggu ini (5 Juli).

Menganalisis jalur bagan menuju final menyoroti betapa krusialnya posisi di fase grup dan potensi lawan yang berhasil dihindari bagi para kandidat juara turnamen. Untuk memastikan custom bet builders Anda didukung reward pendaftaran yang luar biasa sejak hari pertama, memasukkan kode registrasi adalah hal yang wajib. Simak ulasan langkah demi langkah kami untuk mengklaim reward sambutan Anda dengan menggunakan kode bonus bet365 kami saat ini.

Biarkan GOAL menunjukkan kepada Anda semua kemungkinan jalur dan lawan yang menanti Meksiko mulai sekarang hingga Final Piala Dunia pada 19 Juli, serta bagaimana Anda bisa memesan tiket untuk menyaksikan mereka beraksi dalam perburuan kejayaan dunia.

Jadwal dan hasil Meksiko di Piala Dunia 2026

Tanggal Pertandingan (waktu kick-off lokal) Venue Skor akhir / Tiket Kamis, 11 Juni Meksiko vs Afrika Selatan (1pm CST) Estadio Azteca, Mexico City Meksiko menang 2-0 Kamis, 18 Juni Meksiko vs Korea Selatan (7pm CST) Estadio Akron, Zapopan Meksiko menang 1-0 Rabu, 24 Juni Meksiko vs Republik Ceko (7pm CST) Estadio Azteca, Mexico City Meksiko menang 3-0 Selasa, 30 Juni Meksiko vs Ekuador (7pm CST) Estadio Azteca, Mexico City Meksiko menang 2-0 Minggu, 5 Juli Meksiko vs Inggris (6pm CST) Estadio Azteca (Mexico City) Tiket

Jalur Meksiko menuju Final Piala Dunia 2026

Karena Meksiko finis di puncak Grup A, berikut tanggal, waktu, dan venue tempat mereka akan bermain jika berhasil melaju ke Final Piala Dunia pada 19 Juli.

Setelah kemenangan atas Ekuador di babak 32 besar, Meksiko kini akan menghadapi Inggris di Estadio Azteca pada babak 16 besar. Meksiko hanya kalah dua kali dalam laga internasional kompetitif di stadion ikonik itu sejak dibuka pada 1966.

Setelah itu, mereka akan menghadapi Brasil atau Norwegia di perempat-final, Argentina/Mesir/Swiss/Kolombia akan menjadi lawan di semi-final, dan mungkin Spanyol/Prancis/Portugal di final.

Tanggal (waktu kick-off lokal) Babak Venue Potensi pertandingan Tiket 5 Juli (6pm CST) Babak 16 besar Estadio Azteca (Mexico City) Meksiko vs Inggris Tiket 11 Juli (5pm ET) Perempat-final Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Pertandingan 99: vs Brasil atau Norwegia Tiket 15 Juli (3pm ET) Semi-final Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Pertandingan 102: vs Pemenang Pertandingan 100 Tiket 19 Juli (3pm ET) Final MetLife Stadium (East Rutherford) Pertandingan 104: vs Pemenang Pertandingan 101 Tiket

Klasemen akhir Grup A

Peringkat Tim Main M S K GM GK SG Poin Status 1 Meksiko 3 3 0 0 6 0 +6 9 Lolos 2 Afrika Selatan 3 1 1 1 2 3 -1 4 Lolos 3 Korea Selatan 3 1 0 2 2 3 -1 3 Tersingkir 4 Republik Ceko 3 0 1 2 2 6 -4 1 Tersingkir

Cara membeli tiket Piala Dunia Meksiko

Berikut status penjualan tiket saat ini:

Fase penjualan menit terakhir: Fase ini saat ini sedang berlangsung dan menggunakan sistem siapa cepat dia dapat. Berbeda dengan undian, ini adalah transaksi real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Marketplace resmi penjualan kembali FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi fan untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap dibuka hingga akhir turnamen.

Marketplace sekunder: Fan juga bisa menemukan tiket di platform seperti StubHub . Ini sering kali menjadi opsi terbaik untuk laga fase gugur dengan permintaan tinggi, meski harga bisa berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder sebelum membeli.

Tiket Piala Dunia Meksiko: Berapa harganya?

FIFA telah menerapkan harga variabel untuk turnamen 2026.

Tiket untuk fase grup dimulai dari hanya $60 (untuk tingkatan suporter tertentu), sementara harga untuk final telah mencapai hingga $6.730, belum lagi marketplace sekunder dan penjualan kembali yang melonjak bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Tahap / Kategori Kisaran harga resmi Perkiraan kisaran pasar sekunder 4 Juli – 7 Juli Babak 16 besar $240 – $640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 Juli – 11 Juli Perempat-final $450 – $1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 Juli – 15 Juli Semi-final $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

Siapa saja yang masuk skuad Meksiko di Piala Dunia 2026?

Berikut skuad resmi berisi 26 pemain yang mewakili Meksiko di Piala Dunia FIFA 2026:

Posisi Pemain Klub saat ini Kiper Guillermo Ochoa AEL Limassol

Raúl Rangel Chivas / Guadalajara

Carlos Acevedo Santos Laguna Bek Edson Álvarez Fenerbahçe

César Montes Lokomotiv Moscow

Johan Vásquez Genoa

Jesús Gallardo Toluca

Jorge Sánchez PAOK

Israel Reyes Club América

Mateo Chávez AZ Alkmaar Gelandang Luis Chávez Dynamo Moscow

Álvaro Fidalgo Real Betis

Orbelín Pineda AEK Athens

Luis Romo Chivas / Guadalajara

Érik Lira Cruz Azul

Obed Vargas Atlético Madrid

Brian Gutiérrez Chivas / Guadalajara

Gilberto Mora Tijuana Penyerang Raúl Jiménez Fulham

Santiago Giménez AC Milan

Julián Quiñones Al-Qadsiah

Roberto Alvarado Chivas / Guadalajara

Alexis Vega Toluca

César Huerta Anderlecht

Guillermo Martínez UNAM Pumas

Armando González Chivas / Guadalajara

Belanja: kit Meksiko untuk Piala Dunia FIFA 2026

Meksiko memiliki kit rancangan adidas untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang terhubung kuat dengan akar mereka sembari merangkul masa depan.

Jersey kandang Meksiko memadukan warisan dan masa depan, menggunakan dasar hijau tua yang dilapisi pola geometris terinspirasi Aztec. Kostum ini merayakan gairah sebuah negara yang hidup dan bernapas untuk sepak bola, menangkap energi yang menyatukan generasi-generasi fan. Di bagian belakang leher terdapat frasa “SOMOS MÉXICO”, “Kami adalah Meksiko”, sebuah pesan kuat tentang persatuan dan kebanggaan nasional. Sentuhan modern seperti strip bahu yang tegas dan teknologi pendingin canggih dari adidas juga hadir, memastikan performa dan identitas berjalan berdampingan dengan mulus.

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