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Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Jalur Meksiko menuju final Piala Dunia: laga 16 besar vs Inggris, skenario bagan, jadwal, dan informasi lainnya

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World Cup
Mexico
R. Jimenez
S. Gimenez

Di mana para tuan rumah bersama Piala Dunia akan bermain dan siapa yang mungkin akan mereka hadapi jika mereka melaju hingga final

Kepercayaan diri di Meksiko terus tumbuh bahwa para bintang sepak bola kesayangan mereka mampu melaju jauh di Piala Dunia FIFA 2026 dan meraih hadiah terbesar dalam olahraga ini pada 19 Juli.

Meksiko, salah satu tuan rumah bersama Piala Dunia, menjadi salah satu dari hanya tiga tim, bersama Prancis dan Argentina, yang lolos ke fase gugur dengan rekor sempurna. Mereka juga mempertahankan catatan pertahanan impresif dengan tidak kebobolan satu gol pun saat mengalahkan Ekuador di babak 32 besar.

Saat Meksiko menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 1970 dan 1986, mereka mencapai perempat-final pada kedua kesempatan tersebut. Fakta bahwa mereka akan bermain di kandang sendiri pada babak 16 besar juga akan memberi dorongan untuk menyamai pencapaian itu, bahkan melampauinya.

Berikutnya bagi pasukan Javier Aguirre adalah Inggris di Estadio Azteca, Mexico City, Minggu ini (5 Juli).

Menganalisis jalur bagan menuju final menyoroti betapa krusialnya posisi di fase grup dan potensi lawan yang berhasil dihindari bagi para kandidat juara turnamen. Untuk memastikan custom bet builders Anda didukung reward pendaftaran yang luar biasa sejak hari pertama, memasukkan kode registrasi adalah hal yang wajib. Simak ulasan langkah demi langkah kami untuk mengklaim reward sambutan Anda dengan menggunakan kode bonus bet365 kami saat ini.

Biarkan GOAL menunjukkan kepada Anda semua kemungkinan jalur dan lawan yang menanti Meksiko mulai sekarang hingga Final Piala Dunia pada 19 Juli, serta bagaimana Anda bisa memesan tiket untuk menyaksikan mereka beraksi dalam perburuan kejayaan dunia.

Jadwal dan hasil Meksiko di Piala Dunia 2026

Tanggal

Pertandingan (waktu kick-off lokal)

Venue

Skor akhir / Tiket

Kamis, 11 Juni

Meksiko vs Afrika Selatan (1pm CST)

Estadio Azteca, Mexico City

Meksiko menang 2-0

Kamis, 18 Juni

Meksiko vs Korea Selatan (7pm CST)

Estadio Akron, Zapopan

Meksiko menang 1-0

Rabu, 24 Juni

Meksiko vs Republik Ceko (7pm CST)

Estadio Azteca, Mexico City

Meksiko menang 3-0

Selasa, 30 Juni

Meksiko vs Ekuador (7pm CST)

Estadio Azteca, Mexico City

Meksiko menang 2-0

Minggu, 5 Juli

Meksiko vs Inggris (6pm CST)

Estadio Azteca (Mexico City)

Tiket

Jalur Meksiko menuju Final Piala Dunia 2026

Karena Meksiko finis di puncak Grup A, berikut tanggal, waktu, dan venue tempat mereka akan bermain jika berhasil melaju ke Final Piala Dunia pada 19 Juli.

Setelah kemenangan atas Ekuador di babak 32 besar, Meksiko kini akan menghadapi Inggris di Estadio Azteca pada babak 16 besar. Meksiko hanya kalah dua kali dalam laga internasional kompetitif di stadion ikonik itu sejak dibuka pada 1966.

Setelah itu, mereka akan menghadapi Brasil atau Norwegia di perempat-final, Argentina/Mesir/Swiss/Kolombia akan menjadi lawan di semi-final, dan mungkin Spanyol/Prancis/Portugal di final.

Tanggal (waktu kick-off lokal)

Babak

Venue

Potensi pertandingan

Tiket

5 Juli (6pm CST)

Babak 16 besar

Estadio Azteca (Mexico City)

Meksiko vs Inggris

Tiket

11 Juli (5pm ET)

Perempat-final

Hard Rock Stadium (Miami Gardens)

Pertandingan 99: vs Brasil atau Norwegia

Tiket

15 Juli (3pm ET)

Semi-final

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Pertandingan 102: vs Pemenang Pertandingan 100

Tiket

19 Juli (3pm ET)

Final

MetLife Stadium (East Rutherford)

Pertandingan 104: vs Pemenang Pertandingan 101

Tiket

Klasemen akhir Grup A

Peringkat

Tim

Main

M

S

K

GM

GK

SG

Poin

Status

1

Meksiko

3

3

0

0

6

0

+6

9

Lolos

2

Afrika Selatan

3

1

1

1

2

3

-1

4

Lolos

3

Korea Selatan

3

1

0

2

2

3

-1

3

Tersingkir

4

Republik Ceko

3

0

1

2

2

6

-4

1

Tersingkir

Cara membeli tiket Piala Dunia Meksiko

Berikut status penjualan tiket saat ini:

  • Fase penjualan menit terakhir: Fase ini saat ini sedang berlangsung dan menggunakan sistem siapa cepat dia dapat. Berbeda dengan undian, ini adalah transaksi real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.
  • Marketplace resmi penjualan kembali FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi fan untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap dibuka hingga akhir turnamen.
  • Marketplace sekunder: Fan juga bisa menemukan tiket di platform seperti StubHub. Ini sering kali menjadi opsi terbaik untuk laga fase gugur dengan permintaan tinggi, meski harga bisa berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder sebelum membeli.

Tiket Piala Dunia Meksiko: Berapa harganya?

FIFA telah menerapkan harga variabel untuk turnamen 2026.

Tiket untuk fase grup dimulai dari hanya $60 (untuk tingkatan suporter tertentu), sementara harga untuk final telah mencapai hingga $6.730, belum lagi marketplace sekunder dan penjualan kembali yang melonjak bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal

Tahap / Kategori

Kisaran harga resmi

Perkiraan kisaran pasar sekunder

4 Juli – 7 Juli

Babak 16 besar

$240 – $640

$650 – $4.200 ($1.518)

9 Juli – 11 Juli

Perempat-final

$450 – $1.775

$850 – $5.500 ($2.348)

14 Juli – 15 Juli

Semi-final

$930 – $3.295

$1.500 – $9.500 ($3.721)

18 Juli

Perebutan tempat ketiga

$250 – $800

$500 – $3.500 ($1.480)

19 Juli

Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium)

$1.490 – $7.875

$5.900 – $38.000+ ($15.240)

Siapa saja yang masuk skuad Meksiko di Piala Dunia 2026?

Berikut skuad resmi berisi 26 pemain yang mewakili Meksiko di Piala Dunia FIFA 2026:

Posisi

Pemain

Klub saat ini

Kiper

Guillermo Ochoa

AEL Limassol


Raúl Rangel

Chivas / Guadalajara


Carlos Acevedo

Santos Laguna

Bek

Edson Álvarez

Fenerbahçe


César Montes

Lokomotiv Moscow


Johan Vásquez

Genoa


Jesús Gallardo

Toluca


Jorge Sánchez

PAOK


Israel Reyes

Club América


Mateo Chávez

AZ Alkmaar

Gelandang

Luis Chávez

Dynamo Moscow


Álvaro Fidalgo

Real Betis


Orbelín Pineda

AEK Athens


Luis Romo

Chivas / Guadalajara


Érik Lira

Cruz Azul


Obed Vargas

Atlético Madrid


Brian Gutiérrez

Chivas / Guadalajara


Gilberto Mora

Tijuana

Penyerang

Raúl Jiménez

Fulham


Santiago Giménez

AC Milan


Julián Quiñones

Al-Qadsiah


Roberto Alvarado

Chivas / Guadalajara


Alexis Vega

Toluca


César Huerta

Anderlecht


Guillermo Martínez

UNAM Pumas


Armando González

Chivas / Guadalajara

Belanja: kit Meksiko untuk Piala Dunia FIFA 2026

Meksiko memiliki kit rancangan adidas untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang terhubung kuat dengan akar mereka sembari merangkul masa depan.

Jersey kandang Meksiko memadukan warisan dan masa depan, menggunakan dasar hijau tua yang dilapisi pola geometris terinspirasi Aztec. Kostum ini merayakan gairah sebuah negara yang hidup dan bernapas untuk sepak bola, menangkap energi yang menyatukan generasi-generasi fan. Di bagian belakang leher terdapat frasa “SOMOS MÉXICO”, “Kami adalah Meksiko”, sebuah pesan kuat tentang persatuan dan kebanggaan nasional. Sentuhan modern seperti strip bahu yang tegas dan teknologi pendingin canggih dari adidas juga hadir, memastikan performa dan identitas berjalan berdampingan dengan mulus.

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