Klub Barcelona menyerah dalam upayanya untuk mendatangkan salah satu penyerang ternama, sebagai antisipasi jika transfer Julian Alvarez, penyerang Atletico Madrid, gagal.

Perlu dicatat bahwa jurnalis spesialis bursa transfer Fabrizio Romano menegaskan bahwa Luis Suarez, penyerang Sporting Lisbon berusia 28 tahun, berada di atas meja Barcelona sebagai salah satu alternatif yang diajukan, jika upaya mendatangkan Alvarez tidak berkembang secara positif.

Romano kembali menegaskan mundurnya Barcelona dari transfer tersebut, dengan menulis di akunnya di jejaring "X": Barcelona tidak akan mengaktifkan klausul pelepasan senilai 80 juta euro untuk menggaet Luis Suarez, karena harga tersebut dianggap terlalu berlebihan".

Pakar mercato itu menambahkan: "Sporting Lisbon tidak akan memberikan potongan harga apa pun kepada Barcelona dalam transfer ini, dan penyerang Kolombia itu diperkirakan akan tetap bersama timnya".

Penyerang asal Argentina Julian Alvarez terus melakukan upayanya untuk menekan agar kepindahannya ke Barcelona terwujud, sementara klub Katalan itu tetap mempertahankan minatnya untuk mendatangkannya, karena ia dianggap sebagai rencana pertama yang jelas bagi pelatih Hansi Flick dan direktur olahraga Deco.

