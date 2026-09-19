Kejaksaan umum di kota Lucerne, Swiss, membuka penyelidikan pidana terhadap Granit Xhaka, kapten timnas Swiss sekaligus pemain klub Inggris Sunderland, terkait dugaan bahwa ia memperoleh sertifikat vaksinasi palsu terhadap virus corona selama masa pandemi.

Penyelidikan tersebut juga mencakup seorang dokter perempuan di kota Lucerne, yang diduga menerbitkan sertifikat vaksinasi tanpa benar-benar melakukan vaksinasi yang berkaitan dengannya. Kepolisian Swiss sebelumnya telah menggerebek klinik dokter tersebut pada tahun 2023, dan menyita barang bukti dalam rangkaian penyelidikan yang melibatkan sejumlah orang yang diduga memperoleh sertifikat terkait virus corona.

Menurut laporan-laporan Swiss yang dikutip oleh surat kabar Jerman "Bild", penyelidikan berfokus pada apakah Xhaka memperoleh sertifikat yang menyatakan ia telah menerima vaksin corona meskipun sebenarnya ia tidak menjalani vaksinasi.

Kejaksaan umum di Lucerne menegaskan pembukaan proses hukum terhadap Xhaka dan dokter tersebut, dengan menjelaskan bahwa penyelidikan bertujuan untuk menentukan apakah ada perilaku yang merupakan pelanggaran pidana, baik melalui perolehan bukti resmi yang tidak sah maupun pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan sertifikat corona.

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Xhaka diperkirakan akan menghadap kejaksaan umum pada awal Oktober mendatang untuk mendengarkan keterangannya mengenai kasus ini.

Di sisi lain, juru bicara Xhaka menegaskan bahwa sang pemain akan menempatkan dirinya di bawah kewenangan otoritas secara penuh dan transparan, seraya menunjukkan adanya sertifikat dari dokter yang bersangkutan yang menyatakan, menurut versinya, bahwa pemain tersebut telah menerima vaksinasi secara resmi.

Dokter tersebut juga membantah tuduhan itu, dan pengacaranya mengatakan bahwa kliennya menegaskan telah memvaksinasi Xhaka dan bahwa prosedurnya dilakukan secara resmi serta sesuai dengan aturan yang berlaku.

Perlu diingat bahwa Xhaka sebelumnya telah mengumumkan bahwa ia menerima vaksin corona, setelah ia terinfeksi virus tersebut pada tahun 2021 dan absen dari salah satu pertandingan timnas Swiss.

Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, dengan penegasan bahwa Xhaka dan dokter tersebut menikmati asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang final.

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