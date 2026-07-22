Jajak Pendapat: Penurunan Tajam Popularitas Messi di Kalangan Warga Inggris

Popularitas bintang Argentina Lionel Messi mengalami penurunan yang mencolok di kalangan publik Inggris, setelah sebuah jajak pendapat terbaru yang dilakukan oleh lembaga "YouGov" menunjukkan bahwa hampir setengah dari para responden kini memandangnya secara negatif.

Surat kabar Inggris "Daily Mail" mengaitkan penurunan ini dengan apa yang mereka sebut sebagai "perilaku memalukan dan tak berdasar" dari timnas Argentina, selama ajang Piala Dunia 2026, yang mereka tutup dengan kekalahan gelar dari Spanyol pada pertandingan final (1-0).

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Jajak pendapat itu mengungkapkan bahwa citra Messi, di mata sebagian besar warga Inggris, terpengaruh oleh peristiwa-peristiwa kontroversial yang mengiringi perjalanan Argentina di turnamen tersebut, yang mencakup tuduhan permainan kasar, upaya memprovokasi lawan, di samping bentrokan yang terjadi usai beberapa pertandingan.

Meski Messi masih menjadi salah satu pemain sepak bola paling terkenal dan populer di dunia, hasil jajak pendapat itu mencerminkan pergeseran yang mencolok dalam pandangan opini publik Inggris terhadapnya.

Sebelumnya Argentina telah menyingkirkan Inggris (2-1) di semifinal Piala Dunia 2026, setelah mencetak dua gol pada masa injury time untuk membalikkan ketertinggalan menjadi kemenangan.



