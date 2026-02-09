Jadwal West Ham United Vs Manchester United: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

West Ham United akan menjamu Manchester United di London Stadium dalam lanjutan Liga Primer Inggris pekan ke-26. The Hammers memiliki modal percaya diri yang tinggi berkat rekor kandang impresif saat melawan Setan Merah, di mana mereka memenangkan tiga pertemuan liga terakhir di hadapan pendukung sendiri. Namun, performa kandang West Ham secara keseluruhan musim ini cukup mengkhawatirkan, dengan hanya mencatat empat kemenangan dari 20 laga terakhir, yang mayoritas diraih saat melawan tim promosi.

Di sisi lain, Manchester United datang dengan misi memperbaiki rekor tandang tengah pekan mereka yang buruk, di mana mereka belum pernah menang dalam lima kesempatan terakhir. Meski demikian, pasukan Setan Merah menunjukkan tren positif saat bermain tandang belakangan ini, hanya kalah sekali dalam sembilan laga terakhir. Pertarungan ini juga akan menjadi panggung bagi kapten Bruno Fernandes yang sedang on-fire dalam menciptakan peluang di laga tandang, sementara West Ham berharap tuah Jarrod Bowen kembali berlanjut saat menghadapi raksasa Manchester tersebut.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan West Ham vs Manchester United, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan West Ham United vs Manchester United

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Liga Primer antara West Ham dan Manchester United akan disiarkan secara live streaming di Vidio pada Rabu, 11 Februari 2026 pukul 03:15 WIB.

Jadwal Kick-Off West Ham United vs Manchester United

Premier League - Premier League London Stadium

Duel West Ham vs Manchester United di matchday ke-26 Liga Primer 2025/26 akan dihelat di London Stadium, London pada Rabu, 11 Februari 2026 pukul 03:15 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim West Ham United

West Ham United harus menghadapi laga krusial ini tanpa penjaga gawang veteran mereka, Lukasz Fabianski. Kiper asal Polandia tersebut masih berkutat dengan cedera punggung dan diperkirakan baru akan pulih pada pertengahan Februari 2026. Absennya Fabianski menjadi pukulan bagi lini pertahanan The Hammers.

Masalah di lini belakang semakin bertambah dengan absennya bek tengah Jean-Clair Todibo. Pemain asal Prancis itu tidak dapat diturunkan karena harus menjalani hukuman larangan bertanding akibat kartu merah langsung yang diterimanya pada pertandingan sebelumnya. Pelatih West Ham dipaksa melakukan rotasi di sektor pertahanan untuk meredam serangan United.

Kabar Tim Manchester United

Krisis cedera kembali menghantui Manchester United menjelang lawatan ke London. Mason Mount dipastikan absen hingga akhir Februari karena mengalami cedera benturan (knock), sementara bek muda Patrick Dorgu harus menepi cukup lama hingga pertengahan April akibat cedera hamstring.

Lini pertahanan Setan Merah juga sedikit goyah dengan absennya Matthijs de Ligt yang menderita cedera punggung. Bek asal Belanda ini diprediksi baru bisa kembali merumput pada pertengahan Februari. Absennya beberapa pilar kunci ini menjadi tantangan tersendiri bagi United untuk mempertahankan tren positif tandang mereka.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

