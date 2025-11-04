Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Champions League
team-logoSlavia Praha
Fortuna Arena
team-logoArsenal
Anugerah Pamuji

Jadwal Slavia Praha Vs Arsenal: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Rekor 100 persen Arsenal di Liga Champions diyakini akan berlanjut saat mereka melawat ke rumah Slavia Praha yang tengah dalam kondisi tak meyakinkan.

Start gemilang Arsenal di tahapan awal fase liga Liga Champions 2025/26 membuat mereka kini memuncaki klasemen.

The Gunners, yang juga berdiri kokoh di pucuk tabel Premier League, akan melawat ke markas Slavia Praha tengah pekan ini.

Pasukan Mikel Arteta dalam kofidensi tinggi mengingat mereka menorehkan rekor 100 persen setelah tiga laga fase liga UCL disapu bersih dengan kemenangan, termasuk berpesta empat gol ke gawang Atletico Madrid.

Dominasi klub London Utara ini membuat mereka disebut-sebut salah satu favorit juara UCL musim ini.

Sementara itu, Slavia akan menyambut lawan berat dengan kondisi yang tak begitu meyakinkan setelah mereka hanya mampu meraup dua poin dari tiga pertandingan terakhir.

Cara Menonton Pertandingan Slavia Praha vs Arsenal

Live StreamingbeIN Sports, Vidio

Pertandingan lanjutan fase liga Liga Champions 2025/26 akan ditayangkan melalui platform Vidio dan beIN Sports pada Rabu, 5 November 2025, pukul 00.45 WIB.

Jadwal Kick-Off Slavia Praha vs Arsenal

Fortuna Arena

Pertandingan lanjutan fase liga Liga Champions 2025/26 akan diselenggarakan di Fortuna Arena, Praha, pada Rabu, 5 November 2025, pukul 00.45 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Susunan Pemain Slavia Praha vs Arsenal

Kabar Tim Slavia Praha

Slavia akan meladeni Arsenal dengan skuad seadanya menyusul nama-nama seperti Ivan Schranz (otot), Filip Hosky (ACL), Petr Sevcik (ACL), Dominik Javorcek (lutut), Tomas Holes (lutut), Igoh Ogbu (hamstring), dan kapten Jan Boril (tidak diungkap), semuanya dipastikan absen karena cedera.

Kabar Tim Arsenal

Martin Zubimendi dan Viktor Gyokeres diragukan ambil bagian di pertandingan ini setelah mengalami cedera saat melawan Burnley. Permasalahan otot yang dialami Gabriel Martinelli juga tampaknya akan membuat dia menepi. Sementara Martin Odegaard (lutut), Noni Madueke (lutut), Gabriel Jesus (lutut) dan Kai Havertz (lutut) masih berada di daftar cedera panjang.

Performa Terkini

Klasemen

