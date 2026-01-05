Jadwal Sassuolo Vs Juventus: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Juventus bertekad untuk segera bangkit dan menebus poin yang hilang saat bertandang ke markas tim papan tengah, Sassuolo. Si Nyonya Tua mengawali 2026 dengan hasil yang kurang memuaskan setelah ditahan imbang 1-1 oleh Lecce di kandang sendiri, sebuah hasil yang menghambat momentum positif mereka di akhir tahun 2025. Pelatih Luciano Spalletti berharap pasukannya dapat kembali ke jalur kemenangan demi menjaga posisi mereka dalam persaingan ketat menuju zona Liga Champions dan membuktikan kelayakan mereka sebagai penantang gelar.

Di sisi lain, Sassuolo bukanlah lawan yang bisa dipandang sebelah mata, terutama saat bermain di kandang sendiri di mana mereka sukses memenangkan dua pertemuan terakhir melawan Juventus. Sebagai tim promosi yang menyandang status juara Serie B, Neroverdi tampil cukup impresif musim ini dan kini menempati peringkat kesepuluh klasemen. Namun, performa mereka belakangan sedikit tersendat dengan dua hasil imbang 1-1 secara beruntun melawan tim sesama wilayah Emilia, Bologna dan Parma.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Sassuolo vs Juventus, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Sassuolo

Tuan rumah dipastikan tampil tanpa bek sayap Woyo Coulibaly yang sedang absen karena membela tim nasional Mali di Piala Afrika; situasi diperburuk karena ia juga terkena kartu merah di turnamen tersebut. Selain itu, daftar cedera Sassuolo cukup mengkhawatirkan dengan absennya pemain bintang Domenico Berardi, serta Cristian Volpato, Yeferson Paz, Daniel Boloca, dan Filippo Romagna yang semuanya masih dalam perawatan.

Di tengah badai cedera tersebut, pelatih Fabio Grosso kemungkinan akan mengandalkan mantan pemain muda Juventus, Tarik Muharemovic, untuk memimpin lini pertahanan. Sementara di lini serang, Andrea Pinamonti diprediksi tetap menjadi ujung tombak utama untuk membongkar pertahanan lawan, meski mayoritas golnya musim ini justru tercipta saat laga tandang.

Kabar Tim Juventus

Luciano Spalletti kemungkinan besar akan melakukan rotasi di lini depan setelah Jonathan David gagal mengeksekusi penalti krusial saat melawan Lecce. Lois Openda berpeluang besar mengambil alih posisi starter, mengingat top skor musim lalu, Dusan Vlahovic, masih belum pulih dari cedera dan dipastikan absen dalam laga ini.

Masalah cedera juga menghantui lini pertahanan Juventus, di mana bek tengah Daniele Rugani dan Federico Gatti tidak dapat diturunkan. Absennya para bek murni ini mungkin memaksa Spalletti untuk menggunakan pemain serbabisa seperti Teun Koopmeiners sebagai opsi tambahan di sektor pertahanan guna menambal kekosongan tersebut.

