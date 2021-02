Jadwal Piala Dunia Antarklub 2020, LIVE, Hasil & Berita

Piala Dunia Antarklub 2020 bakal resmi bergulir pada 4 Februari 2021 di Qatar. Pandemi Covid-19 membuat turnamen ini mundur dua bulan, dari yang awalnya bakal digelar pada Deseber 2020.

Ini merupakan Piala Dunia Antarklub edisi ke-17 sekaligus terakhir kalinya memakai format seperti saat ini. Selanjutnya, FIFA akan membuat perubahan besar untuk edisi 2021 di mana Piala Dunia Antarklub akan diikuti 24 klub dan digelar pada musim panas.

Berikut ini Goal sajikan segala informasi penting yang perlu Anda ketahui tentang Piala Dunia Antarklub!

>> Kembali ke atas



Awalnya, Piala Dunia Antarklub 2020 diikuti oleh tujuh klub, yang terdiri dari enam tim juara turnamen tiap konfederasi dan satu tuan rumah. Akan tetapi, satu peserta dari OFC (konfederasi Oseania) Auckland City memilih mengundurkan diri karena Covid-19 dan karantina ketat yang dilakukan otoritas Selandia Baru.

Dengan demikian, tinggal tersisa enam peserta Piala Dunia Antarklub 2020. Auckland City dianggap kalah 3-0 dari Al Duhail dalam partai ronde pertama dan wakil Qatar itu berhak melaju ke ronde kedua.

>> Kembali ke atas



Klik di sini untuk melihat jadwal Piala Dunia Antarklub selengkapnya

>> Kembali ke atas



FIFA Club World Cup overview 👀📆



Our first game is on the 8th February 💪 @FIFAcom #FinalMissi6n #packmas pic.twitter.com/KBtKCoJwLL