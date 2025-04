Jadwal Newcastle United Vs Manchester United: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Newcastle United vs Manchester United

Cara menonton lanjutan Liga Primer Inggris antara Newcastle United dan Manchester United, waktu kick-off & kabar terkini masing-masing tim.

Pertandingan antara Newcastle United dan Manchester United pada akhir pekan ini diprediksi akan berlangsung sengit. Newcastle, yang sedang dalam performa apik, akan memanfaatkan keunggulan bermain di kandang untuk menambah poin demi mengejar posisi lebih tinggi di klasemen. Sebaliknya, Setan Merah yang sedang terpuruk harus berjuang keras untuk bangkit dari keterpurukan musim ini.

Newcastle datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menang 3-0 atas Leicester City di laga tandang. Gaya permainan agresif dan terorganisir di bawah Eddie Howe menjadi senjata utama mereka, terlebih di kandang sendiri mereka sulit ditaklukkan. Sementara itu, tim tamu hanya mampu bermain imbang tanpa gol melawan Manchester City di laga terakhir, menunjukkan masalah besar dalam mencetak gol yang bisa menjadi kelemahan fatal saat menghadapi Newcastle.

Secara historis, The Magpies unggul dalam pertemuan terakhir melawan The Red Devils, termasuk menikmati kemenangan 2-0 di Old Trafford. Dukungan suporter di St. James’ Park dan tren positif Newcastle bisa menjadi kunci, sementara lawannya harus menemukan cara untuk memperbaiki performa tandang mereka yang buruk jika ingin mencuri poin dari laga ini.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang laga Newcastle United vs Manchester United, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Newcastle United vs Manchester United

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Liga Primer Inggris 2024/25 antara Newcastle United dan Manchester United akan disiarkan melalui Vidio pada Minggu, 13 April 2025 pukul 22:30 WIB.

Jadwal Kick-Off Newcastle United vs Manchester United

Premier League - Premier League St James' Park

Duel Newcastle United vs Manchester United di matchday ke-32 Liga Primer Inggris 2024/25 akan dihelat di St. James' Park, Newcastle upon Tyne pada Minggu, 13 April 2025 pukul 22:30 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Newcastle United

Newcastle menghadapi sejumlah masalah cedera jelang laga melawan United. Pemain belakang Sven Botman (lutut), Jamaal Lascelles (lutut), dan Lewis Hall (kaki) dipastikan absen. Gelandang Joe Willock juga tidak bisa bermain karena gegar otak yang dideritanya saat melawan Brentford pekan lalu, sesuai aturan protokol gegar otak Liga Primer yang mengharuskannya istirahat minimal 12 hari. Ia akan dievaluasi lagi jelang laga melawan Crystal Palace pada 16 April.

Selain itu, Anthony Gordon (pangkal paha) masih diragukan tampil setelah cedera saat membela timnas Inggris bulan lalu. Meski hukuman larangan bermain tiga pertandingan usai kartu merah di Piala FA telah selesai, Gordon belum kembali berlatih penuh. Howe menyatakan belum ada kepastian kapan winger berusia 23 tahun ini bisa kembali bermain.

Tidak ada pemain Newcastle yang terkena hukuman larangan bertanding untuk laga ini, tetapi absennya beberapa pemain kunci akibat cedera bisa memengaruhi strategi tim.

Kabar Tim Manchester United

United mendapat kabar baik dengan kemungkinan kembalinya gelandang muda Kobbie Mainoo, yang sudah dua bulan absen karena cedera. Foto latihan terbaru menunjukkan ia mulai berlatih lagi jelang laga melawan Lyon di Liga Europa dan Newcastle di Liga Primer. Kehadirannya bisa menjadi dorongan bagi tim yang sedang kesulitan.

Namun, sejumlah pemain lain dipastikan absen karena cedera: Jonny Evans (otot), Lisandro Martinez (lutut), Amad Diallo (pergelangan kaki), Ayden Heaven (kaki), Matthijs de Ligt (kaki), dan Toby Collyer (kaki). Absennya banyak pemain bertahan ini menjadi tantangan besar bagi pelatih Ruben Amorim dalam menyusun lini belakang.

Tidak ada pemain United yang terkena larangan bertanding untuk laga ini. Meski demikian, daftar cedera yang panjang dan performa tim yang inkonsisten bisa menyulitkan mereka saat bertandang ke St. James’ Park.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

