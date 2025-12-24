Jadwal Manchester United Vs Newcastle United: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Satu-satunya pertandingan Boxing Day musim ini menyajikan duel klasik antara Manchester United dan Newcastle United di Old Trafford. Setan Merah saat ini menduduki peringkat ketujuh klasemen setelah menelan kekalahan 2-1 dari Aston Villa pada pekan sebelumnya. Meski manajer Ruben Amorim menilai timnya tampil lebih baik dan mendominasi penguasaan bola, United gagal memutus tren kemenangan Villa. Tuan rumah kini bertekad bangkit, apalagi mereka memiliki rekor sejarah yang sangat baik saat menjamu Newcastle di laga Boxing Day (selalu menang dalam tiga pertemuan terakhir di tanggal tersebut).

Di sisi lain, Newcastle datang dengan performa yang identik dengan tuan rumah dalam lima laga terakhir. The Magpies baru saja bermain imbang 2-2 melawan Chelsea, di mana Nick Woltemade tampil gemilang dengan mencetak dua gol. Saat ini duduk di peringkat ke-11, kemenangan di Old Trafford akan membuat perolehan poin Newcastle menyamai Setan Merah. Meski United diunggulkan sejarah, Newcastle memiliki modal kepercayaan diri setelah musim lalu sukses mengalahkan United baik di kandang maupun tandang (termasuk kemenangan 2-0 di Old Trafford).

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Liga Primer Inggris antara Manchester United dan Newcastle United akan disiarkan secara live streaming di Vidio pada Sabtu, 27 Desember 2025 pukul 03:00 WIB.

Premier League - Premier League Old Trafford

Duel Manchester United vs Newcastle United di matchday ke-18 Liga Primer Inggris 2025/26 akan dihelat di Old Trafford, Manchester pada Sabtu, 27 Desember 2025 pukul 03:00 WIB.

Amorim menghadapi krisis pemain yang cukup pelik menjelang laga ini. Tiga pemain kunci, yakni Noussair Mazraoui, Bryan Mbeumo, dan Amad Diallo, dipastikan absen (status unavailable) karena bergabung dengan tim nasional masing-masing untuk ajang Piala Afrika. Selain itu, lini pertahanan masih rapuh dengan absennya Matthijs de Ligt (cedera punggung) dan Harry Maguire (cedera hamstring) yang belum pulih.

Kekhawatiran bertambah di lini tengah setelah kapten Bruno Fernandes dan gelandang muda Kobbie Mainoo diragukan tampil. Keduanya mengalami cedera saat melawan Aston Villa; Fernandes menderita masalah hamstring sementara Mainoo mengalami cedera betis. Peluang mereka untuk bermain dinilai kecil, sehingga Amorim mungkin harus memutar otak untuk meracik strategi tanpa pilar-pilar utamanya tersebut.

Newcastle sedang dilanda badai cedera parah, terutama di sektor pertahanan. Dan Burn baru saja divonis absen sekitar 4-6 minggu akibat cedera tulang rusuk saat melawan Sunderland, menyusul Valentino Livramento yang mengalami cedera lutut. Mereka bergabung dengan daftar panjang bek yang absen seperti Kieran Trippier (hamstring), Sven Botman (punggung), Emil Krafth (lutut), dan kapten Jamaal Lascelles yang belum bugar sepenuhnya.

Di sektor penjaga gawang, kondisi Nick Pope masih menjadi tanda tanya akibat masalah pangkal paha, meski ia dikabarkan sudah mendekati kepulihan. Penyerang muda William Osula juga kemungkinan besar masih absen karena cedera pergelangan kaki. Dengan banyaknya pemain bertahan inti yang menepi, manajer Eddie Howe dipaksa melakukan perombakan besar di lini belakang untuk meredam serangan tuan rumah.

