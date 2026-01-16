Jadwal Manchester United Vs Manchester City: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Semua mata akan tertuju kepada duel sesama tim Manchester, yakni United dan City. Tak hanya derbi ini sarat gengsi, tetapi kehadiran Michael Carrick sebagai juru latih baru United.

Ini akan menjadi ujian berat bagi Carrick, karena dalam lima laga Liga Primer, Setan Merah hanya meraih satu kemenangan dan kalah, serta tiga imbang. Meraih tiga poin saat bermain di Old Trafford tentunya menjadi sebuah kewajiban yang tak bisa ditawar.

United juga memiliki catatan tak menyenangkan, karena tidak pernah menang dari City dalam dua pertemuan musim lalu. Ditambah United membawa modal kekalahan dari Brighton di Piala FA.

Kendati demikian, peluang untuk kembali ke jalur kemenangan tetap terbuka. Sebab, City juga melalui tiga laga terakhir dengan hasil imbang. Hanya saja, United patut waspada, karena The Cityzens membawa modal kemenangan di Piala FA dan Carabao Cup.

Bisa dibilang kemenangan itu diraih dengan mengesankan. Di Piala FA, mereka menggasak Exeter 10-1, serta menaklukkan Newcastle United dengan dua gol tanpa balas. Produktivitas City ini bisa menjadi ancaman serius bagi United.

Cara Menonton Pertandingan United Vs City

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan pekan ke-22 Liga Primer antara United dan City tidak akan disiarkan di stasiun televisi nasional, tetapi Anda bisa menyaksikannya melalui tayangan live streaming di Vidio, Sabtu (17/1) malam WIB.

Jadwal Kick-Off United Vs City

Premier League - Premier League Old Trafford

Sepak mula pertandingan United kontra City di laga pekan ke-22 Liga Primer dilangsungkan, Sabtu (17/1) pukul 19:30 WIB, dan akan digelar di Stadion Old Trafford.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Manchester United

Setan Merah masih tidak diperkuat Noussair Mazraoui, karena Maroko melaju ke final Piala Afrika. Tetapi Bryan Mbeumo dan Amad Diallo bisa kembali dimainkan setelah Kamerun dan Pantai Gading kandas di perempat-final. Shea Lacey diskors akibat kartu merah di Piala FA melawan Brighton. Harry Maguire sepertinya akan dimainkan untuk ditandem dengan Lisandro Martinez di sektor pertahanan. Kematangan kedua pemain itu layak meredam Erling Haaland dan Antoine Semenyo.

Kabar Tim Manchester City

Semenyo yang telah melesakkan gol dalam dua laga terakhir City kembali diandalkan bersama Haaland. Apalagi Semenyo berpengalaman dalam membobol gawang United dengan torehan empat gol. Omar Marmoush tetap absen, karena Mesir masih melakoni pertandingan perebutan tempat ketiga di Piala Afrika. Kembalinya Rayan Cherki di sektor tengah bisa membuat Jeremy Doku tersisihkan dari starting eleven.

