Jadwal Manchester United Vs Everton: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Manchester United akan kembali berlaga di Liga Primer dengan menjamu Everton di Old Trafford. Pasukan Ruben Amorim sedang dalam periode kebangkitan dengan catatan lima laga tak terkalahkan sejak kekalahan dari Brentford pada September. Meski demikian, performa Setan Merah sedikit tersendat dalam dua laga terakhir, di mana mereka harus berjuang keras mencetak gol penyeimbang di menit-menit akhir untuk menahan imbang Nottingham Forest dan Tottenham Hotspur dengan skor identik 2-2. United bertekad kembali ke jalur kemenangan, didukung rekor kandang yang solid dengan empat kemenangan beruntun di Old Trafford.

Di sisi lain, Everton tampil cukup stabil di bawah asuhan David Moyes musim ini, berkat kontribusi pemain anyar seperti Jack Grealish dan Kiernan Dewsbury-Hall. The Toffees datang dengan modal positif setelah mengalahkan Fulham 2-0 sebelum jeda internasional. Namun, Everton menghadapi tantangan sejarah yang berat; mereka memiliki rekor sangat buruk saat bermain di Old Trafford (hanya menang sekali dalam 32 kunjungan terakhir) dan belum pernah menang dalam pertandingan yang digelar pada Senin malam (waktu Inggris) sejak 2021.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Manchester United vs Everton, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Manchester United vs Everton

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Liga Primer antara Manchester United dan Everton akan disiarkan secara live streaming di Vidio pada Selasa, 25 November 2025 pukul 03:00 WIB.

Jadwal Kick-Off Manchester United vs Everton

Premier League - Premier League Old Trafford

Duel Manchester United vs Everton di matchday ke-12 Liga Primer 2025/26 akan dihelat di Old Trafford, Manchester pada Selasa, 25 November 2025 pukul 03:00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Manchester United

Manchester United harus membayar mahal hasil imbang melawan Tottenham pekan lalu dengan cedera dua pemainnya. Bek Harry Maguire ditarik keluar karena cedera hamstring, sementara penyerang Benjamin Sesko mengalami cedera lutut yang diperkirakan akan membuatnya absen selama sekitar satu bulan. Absennya Sesko menjadi pukulan bagi lini depan United, mengingat performa Bryan Mbeumo yang cukup apik namun memiliki rekor buruk saat bertemu Everton.

Selain dua nama di atas, kondisi Lisandro Martínez dan Kobbie Mainoo juga masih diragukan. Martínez masih berjuang dengan masalah kebugaran (match fitness), sedangkan Mainoo sempat absen karena cedera ringan (knock). Keduanya memiliki peluang tampil sekitar 75 persen, namun tim medis akan melakukan penilaian akhir menjelang pertandingan untuk memastikan ketersediaan mereka.

Kabar Tim Everton

Everton masih belum bisa diperkuat oleh bek muda andalan mereka, Jarrad Branthwaite, yang proses pemulihan cedera hamstring-nya berjalan lambat dan masih harus menepi. Masalah di lini belakang bertambah setelah Nathan Patterson juga dipastikan absen akibat cedera kaki yang didapat saat bermain untuk tim Everton U-21.

Selain masalah di lini pertahanan, gelandang Merlin Röhl juga masuk dalam daftar cedera karena masalah hernia. Meski demikian, David Moyes tetap bisa mengandalkan kreativitas Jack Grealish di lini tengah, yang tercatat sangat aktif menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Tidak ada pemain Everton yang dilaporkan terkena hukuman larangan bertanding untuk laga ini.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

