Jadwal Manchester City Vs Wolverhampton Wanderers: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Manchester City akan menjamu tim juru kunci Wolverhampton Wanderers di Etihad dengan misi mendesak untuk menghidupkan kembali peluang juara mereka. Pasukan Pep Guardiola mulai tertinggal dalam perburuan gelar juara dari Arsenal setelah gagal meraih kemenangan dalam empat pertandingan liga terakhir, sebuah penurunan performa yang jarang terjadi bagi sang juara bertahan. Sebaliknya, Wolves yang masih terpuruk di dasar klasemen justru menunjukkan tanda-tanda kebangkitan dengan catatan tak terkalahkan dalam empat laga terakhir mereka, mengumpulkan poin dua kali lipat lebih banyak dalam periode tersebut dibandingkan 22 laga sebelumnya.

Meski City menang telak 4-0 pada pertemuan pertama musim ini di Molineux, mereka harus waspada karena baru saja ditahan imbang dalam dua laga kandang terakhir melawan Chelsea dan Brighton. Namun, statistik sangat memihak tuan rumah; City tidak terkalahkan dalam 30 laga terakhir melawan tim yang berada di posisi buncit klasemen, bahkan memenangkan sembilan laga kandang terakhir dengan skor agregat mencolok 36-0. Pertandingan ini menjadi ujian apakah Wolves mampu melanjutkan tren positif mereka atau City yang akan kembali ke jalur kemenangan dengan memanfaatkan ketajaman Erling Haaland yang memiliki rekor gol impresif melawan Wolves.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Manchester City vs Wolverhampton Wanderers, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Manchester City vs Wolverhampton Wanderers

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Liga Primer antara Manchester City dan Wolverhampton Wandereres akan disiarkan secara live streaming di Vidio pada Sabtu, 24 Januari 2026 pukul 22:00 WIB.

Jadwal Kick-Off Manchester City vs Wolverhampton Wanderers

Premier League - Premier League Etihad Stadium

Duel Manchester City vs Wolverhampton Wanderers di matchday ke-23 Liga Primer 2025/26 akan dihelat di Etihad Stadium, Manchester pada Sabtu, 24 Januari 2026 pukul 22:00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Manchester City

Pep Guardiola menghadapi krisis cedera serius di lini pertahanan. Dua bek andalan, Ruben Dias dan Josko Gvardiol, dipastikan absen panjang; Dias menderita cedera hamstring yang membuatnya menepi hingga Februari, sementara Gvardiol harus menjalani operasi akibat patah tulang tibia. John Stones juga masih belum pulih dari cedera paha, dan gelandang Mateo Kovacic masih absen karena masalah pergelangan kaki.

Di lini serang, City kehilangan Oscar Bobb dan Savinho yang juga mengalami cedera otot dan diperkirakan baru kembali bulan depan. Selain itu, kondisi Nico Gonzalez dan Matheus Nunes masih meragukan. Gonzalez mengalami cedera ringan saat melawan Newcastle, sementara Nunes baru pulih dari sakit dan mungkin belum cukup bugar untuk menjadi starter.

Kabar Tim Wolverhampton Wanderers

Wolves juga datang dengan sejumlah masalah cedera pemain kunci. Bek Toti Gomes masih harus menepi dalam waktu yang cukup lama akibat cedera hamstring, meninggalkan celah di lini belakang. Kabar lebih buruk menimpa penyerang muda Leon Chiwome yang dipastikan absen hingga akhir musim karena cedera lutut parah yang dideritanya.

Di lini tengah, Jean-Ricner Bellegarde belum bisa diturunkan karena masih dalam proses pemulihan cedera hamstring yang dialaminya sejak awal Desember. Selain itu, pelatih Rob Edwards masih harus memantau kondisi Tawanda Chirewa hingga menjelang pertandingan, karena sang pemain sempat absen latihan akibat sakit.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

Simak Juga