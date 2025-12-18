Jadwal Manchester City Vs West Ham United: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Manchester City berpeluang besar memperpanjang rentetan kemenangan mereka menjadi lima laga beruntun di Liga Primer saat menjamu West Ham United pada akhir pekan. Pasukan Pep Guardiola telah kembali ke performa terbaiknya yang dominan, menempel ketat Arsenal di puncak klasemen. The Citizens datang dengan modal kepercayaan diri tinggi setelah menaklukkan Real Madrid di Liga Champions dan melibas Crystal Palace 3-0 akhir pekan lalu. Selain itu, City memiliki rekor kandang yang menakutkan, tak terkalahkan dalam 46 laga kandang terakhir melawan tim yang berada di zona degradasi.

Di sisi lain, West Ham United berada dalam situasi kritis. Pergantian pelatih ke Nuno Espirito Santo belum memberikan dampak signifikan, di mana The Hammers masih terpuruk di zona degradasi dan belum menang dalam lima pertandingan terakhir. Tantangan mereka semakin berat mengingat rekor buruk di Etihad; West Ham telah kalah dalam 15 dari 16 kunjungan terakhir mereka ke markas City di ajang liga. Jika gagal menang, West Ham dipastikan akan menghabiskan hari Natal di zona degradasi, sebuah pertanda buruk dalam sejarah Liga Primer.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Manchester City vs West Ham United, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Manchester City vs West Ham United

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Liga Primer Inggris antara Manchester City dan West Ham United akan disiarkan secara live streaming di Vidio pada Sabtu, 20 Desember 2025 pukul 22:00 WIB.

Jadwal Kick-Off Manchester City vs West Ham United

Premier League - Premier League Etihad Stadium

Duel Manchester City vs West Ham United di matchday ke-17 Liga Primer Inggris 2025/26 akan dihelat di Etihad Stadium, Manchester pada Sabtu, 20 Desember 2025 pukul 22:00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Manchester City

Manchester City harus tampil tanpa beberapa pemain pilar karena cedera dan tugas negara. Jeremy Doku dipastikan absen selama 2-3 minggu akibat cedera kaki yang didapat saat melawan Palace. Gelandang andalan Rodri (otot) dan Mateo Kovacic (pergelangan kaki) juga masih harus menepi untuk pemulihan. Selain itu, Rayan Ait Nouri dan Omar Marmoush tidak tersedia karena harus membela negara masing-masing di ajang Piala Afrika.

Kondisi bek tengah John Stones masih diragukan setelah absen dalam dua laga terakhir akibat cedera paha, meski staf pelatih mengisyaratkan cederanya tidak terlalu parah. Di tengah badai absensi ini, City masih bisa mengandalkan Rayan Cherki yang sedang on-fire dengan catatan asis impresif di laga kandang, serta Erling Haaland yang memiliki rekor gol luar biasa setiap bertemu West Ham.

Kabar Tim West Ham United

Kekuatan lini belakang West Ham United tergerus cukup signifikan menjelang laga berat ini. Dua pemain bertahan mereka, Aaron Wan-Bissaka dan El Hadji Malick Diouf, dipastikan absen karena harus bergabung dengan tim nasional mereka untuk berlaga di Piala Afrika. Kehilangan Wan-Bissaka tentu menjadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh para penyerang sayap Manchester City.

Selain masalah absensi karena tugas internasional, West Ham juga masih memantau kondisi penjaga gawang veteran mereka, Lukasz Fabianski. Kiper asal Polandia tersebut masih diragukan tampil akibat masalah punggung yang dideritanya. Jika Fabianski belum pulih sepenuhnya, Nuno Espirito Santo harus mempercayakan gawangnya kepada kiper pelapis untuk menahan gempuran tim paling produktif di liga saat ini.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

