Jadwal Manchester City Vs Sunderland: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Manchester City bertekad melanjutkan tren positif mereka dengan mengincar kemenangan ketiga secara beruntun saat menjamu Sunderland di Etihad Stadium pada Sabtu. Pasukan Pep Guardiola baru saja melewati pekan yang penuh drama dan ketegangan. Setelah menang tipis 3-2 atas Leeds United, The Citizens terlibat dalam drama sembilan gol saat mengalahkan Fulham dengan skor 5-4 di Craven Cottage pada laga tengah pekan, di mana keunggulan telak mereka nyaris dikejar oleh lawan.

Saat ini, City menduduki peringkat kedua klasemen sementara Liga Primer, tertinggal lima poin dari pemuncak klasemen, Arsenal. Kemenangan menjadi harga mati bagi City untuk terus menempel ketat The Gunners dalam perburuan gelar. Pertandingan melawan Sunderland ini menjadi kesempatan bagi City untuk tidak hanya mengamankan tiga poin, tetapi juga memperbaiki soliditas pertahanan mereka yang terlihat rapuh dalam dua pertandingan terakhir.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Manchester City vs Sunderland, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Manchester City vs Sunderland

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Liga Primer antara Manchester City dan Sunderland akan disiarkan secara live streaming di Vidio pada Sabtu, 6 Desember 2025 pukul 22:00 WIB.

Jadwal Kick-Off Manchester City vs Sunderland

Premier League - Premier League Etihad Stadium

Duel Manchester City vs Sunderland di matchday ke-15 Liga Primer 2025/26 akan dihelat di Etihad Stadium, Manchester pada Sabtu, 6 Desember 2025 pukul 22:00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Manchester City

Pep Guardiola masih dipusingkan dengan absennya dua pilar utama di lini tengah. Rodri, yang menjadi penyeimbang permainan tim, dipastikan masih absen akibat cedera otot yang dideritanya saat melawan Borussia Dortmund pada awal November lalu. Hingga kini, belum ada tanggal pasti kapan gelandang asal Spanyol tersebut akan kembali merumput.

Selain Rodri, City juga kehilangan Mateo Kovacic yang harus menepi cukup lama. Gelandang asal Kroasia itu mengalami cedera pergelangan kaki saat melawan Bournemouth. Hilangnya dua gelandang bertahan ini memaksa Guardiola untuk terus melakukan rotasi dan penyesuaian taktik guna menjaga kestabilan lini tengah The Citizens.

Kabar Tim Sunderland

Sunderland datang ke Manchester dengan kondisi skuad yang pincang, terutama di sektor pertahanan dan lini tengah. Gelandang Habib Diarra dipastikan absen hingga pertengahan Desember karena cedera pangkal paha, sementara bek Ajibola Alese juga masih belum tersedia akibat cedera bahu yang membuatnya absen panjang sejak awal musim.

Kondisi lini belakang semakin meragukan dengan status Dennis Cirkin dan Leo Fuhr Hjelde. Meski kedua pemain tersebut sudah pulih dari cedera masing-masing dan sempat bermain untuk tim U-21 selama jeda internasional, mereka dinilai masih kurang dalam hal kebugaran pertandingan (match fitness). Tim pelatih tampaknya belum akan mengambil risiko untuk menurunkan mereka dalam laga intensitas tinggi melawan Manchester City.

