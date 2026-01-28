Jadwal Manchester City Vs Galatasaray: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Manchester City akan menjamu Galatasaray di matchday kedelapan fase liga Liga Champions dengan misi wajib menang. The Citizens, yang saat ini duduk di peringkat ke-11 klasemen sementara, membutuhkan tiga poin penuh untuk mengamankan tiket lolos otomatis ke babak 16 besar tanpa harus melalui fase play-off. Pasukan Pep Guardiola baru saja bangkit dari kekalahan mengejutkan melawan Bodo/Glimt dengan mengalahkan Wolves 2-0 di liga domestik, dan bertekad menghindari kekalahan kandang berturut-turut di Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 2018.

Di sisi lain, Galatasaray datang sebagai pemuncak klasemen Liga Super Turki, namun performa mereka di Eropa masih belum stabil dengan menempati peringkat ke-17. Meski peluang mereka untuk lolos ke babak play-off cukup terbuka, tim tamu tetap mengincar poin untuk memperbaiki posisi. Namun, sejarah tidak berpihak pada Galatasaray yang hanya menang sekali dalam 12 laga tandang terakhir di kompetisi UEFA. Laga ini juga akan menjadi momen emosional bagi dua gelandang Galatasaray, Ilkay Gundogan dan Leroy Sane, yang akan kembali menghadapi mantan klub tempat mereka meraih banyak kesuksesan.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Manchester City vs Galatasaray, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Manchester City vs Galatasaray

Stasiun TV - Live Streaming beIN Sports, Vidio

Pertandingan Liga Champions antara Manchester City dan Galatasaray akan disiarkan secara live streaming di Vidio dan beIN Sports pada Kamis, 29 Januari 2026 pukul 03:00 WIB.

Jadwal Kick-Off Manchester City vs Galatasaray

Champions League - Champions League Etihad Stadium

Duel Manchester City vs Galatasaray dalam lanjutan fase liga Liga Champions 2025/26 akan dihelat di Etihad Stadium, Manchester pada Kamis, 29 Januari 2026 pukul 03:00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Manchester City

Manchester City sedang dilanda krisis cedera yang parah, terutama di lini pertahanan. Pep Guardiola dipastikan kehilangan pilar utamanya, Ruben Dias dan Josko Gvardiol, yang mengalami cedera panjang; Dias absen hingga akhir Februari karena masalah hamstring, sementara Gvardiol menepi hingga Mei akibat cedera pergelangan kaki. Situasi semakin rumit dengan absennya John Stones yang juga menderita cedera otot dan diperkirakan baru kembali awal Februari.

Daftar absen tuan rumah semakin panjang dengan menepinya Mateo Kovacic (pergelangan kaki) dan Oscar Bobb (hamstring). Selain itu, pemain sayap Savinho juga tidak dapat diturunkan akibat cedera benturan, dan kondisi Nico Gonzalez masih diragukan karena masalah kebugaran fisik. Badai cedera ini memaksa City tampil dengan skuad yang sangat terbatas dalam laga krusial ini.

Kabar Tim Galatasaray

Kondisi skuad Galatasaray relatif lebih baik dibandingkan tuan rumah, meskipun mereka tetap kehilangan beberapa pemain belakang. Arda Unyay dipastikan absen hingga awal Februari karena cedera otot, sementara Wilfried Singo juga harus menepi akibat masalah pada pahanya.

Selain kendala cedera, Galatasaray tidak dapat memainkan Metehan Baltaci yang absen karena alasan disipliner. Meski demikian, sisa skuad inti mereka tersedia dan siap tempur untuk mengejar target mencetak dua gol tambahan, yang akan menjadikan mereka tim Turki pertama yang mencapai 250 gol dalam sejarah Piala Champions/Liga Champions.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

