Jadwal Manchester City Vs Brighton & Hove Albion: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Manchester City tidak ingin upaya mereka memberikan tekanan kepada Arsenal yang berada di puncak klasemen menemui hambatan lagi seperti di dua laga terakhir. Kemenangan menjadi sebuah keharusan saat menjamu Brighton.

Dua hasil imbang melawan Sunderland dan Chelsea membuat jurang poin dengan Arsenal kini melebar menjadi enam. Namun Man City perlu mewaspadai Brighton yang menjadi kepala batu saat bertemu The Cityzen dalam tiga pertemuan terakhir, karena tim besutan Pep Guardiola belum pernah menang, yakni satu imbang dan dua kekalahan.

Hasil imbang diperoleh Brighton kala bertamu ke Etihad pada Maret 2025. Tak heran jika Man City perlu mewaspadai catatan itu. Apalagi moral pemain Brighton juga sedang tinggi, mengingat mereka menghentikan enam laga beruntun tanpa kemenangan dengan menundukkan Burnley.

Meski tim yang ditaklukkan merupakan sedang terancam degradasi, setidaknya kemenangan tersebut dapat menjadi penyuntik semangat The Seagull.

Cara Menonton Pertandingan Man City Vs Brighton

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan pekan ke-21 Liga Primer antara Man City dan Brighton tidak akan disiarkan di stasiun televisi nasional, tetapi Anda bisa menyaksikannya melalui tayangan live streaming di Vidio, Kamis (8/1) dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Man City Vs Brighton

Premier League - Premier League Etihad Stadium

Sepak mula pertandingan Man City kontra Brighton di laga pekan ke-21 Liga Primer dilangsungkan, Kamis (8/1) pukul 02:30 WIB, dan akan digelar di Stadion Etihad.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Man City

Ruben Dias dan Josko Gvardiol menambah daftar pemain Man City yang absen akibat cedera, dan dipastikan absen di laga ini. Sedangkan Omar Marmoush dan Rayan Ait-Nouri membela tim nasional di Piala Afrika. Namun Man City mendapat kabar menggembirakan dengan pulihnya Nico Gonzalez yang membuat Guardiola mempunyai opsi tambahan di lini tengah. Sementara Haaland diharapkan tetap bisa menjadi mesin gol tuan rumah.

Kabar Tim Brighton

Brighton masih tanpa Carlos Baleba yang sedang tampil di Piala Afrika, serta Adam Webster dan Solly March akibat cedera lutut. Pascal Gross yang sebelumnya dimasukkan dari banngku cadangan, kini berpeluang dimainkan sejak menit pertama. Begitu juga dengan Charalampos Kostoulas yang memberikan satu asis. Danny Welbeck diharapkan bisa meenghentikan kemandulan di Etihad.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

