Jadwal Manchester City Vs Brentford: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Manchester City akan menjamu sesama tim Liga Primer, Brentford, di Etihad Stadium dalam laga perempat-final Piala Liga Inggris. The Citizens sedang dalam performa terbaiknya dengan catatan lima kemenangan beruntun di semua kompetisi, termasuk kemenangan meyakinkan 3-0 atas Crystal Palace akhir pekan lalu. Pasukan Pep Guardiola berambisi mengembalikan kejayaan mereka di kompetisi ini setelah terakhir kali juara pada 2021 dan selalu gagal melewati babak perempat-final dalam beberapa musim terakhir. Jika menang, sejarah mencatat City biasanya akan melaju hingga menjadi juara.

Di sisi lain, Brentford datang dengan performa yang merosot. Tim asuhan Keith Andrews ini belum menang dalam tiga pertandingan terakhir, termasuk hasil imbang 1-1 melawan Leeds United, serta menderita empat kekalahan tandang beruntun. Meski demikian, The Bees memiliki motivasi tinggi untuk mengejar trofi mayor pertama mereka setelah sebelumnya sukses melibas Grimsby Town 5-0 di babak sebelumnya. Namun, tantangan berat menanti karena Brentford memiliki rekor pertemuan buruk melawan City, termasuk kekalahan 1-0 pada Oktober lalu.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Manchester City vs Brentford, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Manchester City vs Brentford

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Piala Liga antara Manchester City dan Brentford akan disiarkan secara live streaming di Vidio pada Kamis, 18 Desember 2025 pukul 02:30 WIB.

Jadwal Kick-Off Manchester City vs Brentford

Carabao Cup - EFL Cup Etihad Stadium

Duel Manchester City vs Brentford di babak perempat-final Piala Liga 2025/26 akan dihelat di Etihad Stadium, Manchester pada Kamis, 18 Desember 2025 pukul 02:30 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kemungkinan susunan pemain Manchester City vs Brentford Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer P. Guardiola Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer K. Andrews

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Kabar Tim Manchester City

Pep Guardiola menghadapi sejumlah masalah kebugaran pemain. Jeremy Doku diragukan tampil setelah absen mendadak saat melawan Palace akibat cedera kaki, begitu pula dengan John Stones yang bermasalah pada pahanya. Sementara itu, gelandang andalan Rodri (cedera hamstring) dan Mateo Kovacic (cedera pergelangan kaki serius) dipastikan masih harus menepi dan belum bisa memperkuat tim.

Meski menghadapi lawan dari kasta tertinggi, Guardiola diprediksi akan melakukan rotasi pemain. Nama-nama seperti Omar Marmoush, Savinho, Oscar Bobb, Rico Lewis, dan kiper James Trafford kemungkinan besar akan diberikan kesempatan tampil sejak menit awal untuk menjaga kesegaran skuad utama di tengah jadwal yang padat.

Kabar Tim Brentford

Brentford mendapatkan suntikan tenaga di lini serang dengan kembalinya Kevin Schade setelah menjalani hukuman larangan bertanding. Reiss Nelson, yang sempat mengalami cedera ringan, juga diharapkan bisa pulih tepat waktu untuk masuk ke dalam skuad. Namun, daftar cedera jangka panjang masih menghantui The Bees, di mana Josh Dasilva, Antoni Milambo, dan Fabio Carvalho dipastikan absen karena masalah lutut.

Pelatih Keith Andrews kemungkinan akan menurunkan kekuatan penuh mengingat tidak adanya jadwal kompetisi Eropa yang harus dipikirkan. Satu-satunya dilema besar bagi pelatih adalah menentukan penjaga gawang; apakah akan tetap mempercayai kiper spesialis piala domestik, Hakon Valdimarsson, atau menurunkan kiper utama Caoimhin Kelleher demi membendung serangan City.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

