Jadwal Manchester City Vs Borussia Dortmund: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Manchester City dan Borussia Dortmund akan memiliki ambisi yang sama ketika mereka saling bentrok di Etihad. Mereka bertekad memberikan kekalahan pertama kepada lawannya di fase grup.

The Cityzen kini berada di peringkat ketujuh klasemen sementara, atau satu setrip di bawah Dortmund, dengan koleksi poin sama tujuh. Kemenangan bakal membuat kedua tim meninggalkan rivalnya masing-masing.

Hanya saja, tim besutan Pep Guardiola memiliki catatan positif bila bertemu Dortmund di Liga CHampions. Man City tak terkalahkan dalam empat pertemuan dengan Dortmund, yakni tiga kali menang dan sekali imbang. Terakhir kali Man City kalah dari Dortmund di ajang ini pada Desember 2012.

Tetapi Dortmund bisa memanfaatkan dilema yang dihadapi Man City. Di saat ingin lebih cepat mengamankan tempat di fase knock-out, Man City juga harus memikirkan duel akhir pekan melawan Liverpool. Pembagian konsentrasi ini dapat dimanfaatkan Dortmund untuk menghentikan rekor buruk pertemuan dengan Man City.

Berikut GOAL memaparkan yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan antara Man City dan Dortmund, termasuk saluran TV, live streaming, dan lainnya...

Cara Menonton Pertandingan Man City Vs Dortmund

Stasiun TV - Live Streaming beIN Sports

Matchday keempat fase grup Liga Champions antara Man City dan Dortmund tidak akan disiarkan di stasiun televisi nasional, tetapi Anda bisa menyaksikannya melalui tayangan live streaming di beIN Sports 3, Kamis (6/11) dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Man City Vs Dortmund

Champions League - Champions League Etihad Stadium

Sepak mula pertandingan Man City dan Dortmund di matchday keempat fase grup Liga Champions pada, Kamis (6/11) pukul 03:00 WIB, dan akan digelar di Stadion Etihad.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Man City

Mateo Kovacic masih belum bisa masuk ke dalam skuad akibat cedera pergelangan kaki. Rayan Ait-Nouri berpeluang kembali ke starting line-up setelah pulih dari cedera, dan membuat Josko Gvardiol kini bisa fokus menempati bek tengah. Tijjani Reijnders yang sedang berjuang untuk menemukan performa terbaiknya kemungkinan memulai laga dari bangku cadangan, karena Rodri sudah pulih dari cedera. Erling Haaland tetap menjadi pilihan utama di barisan depan, dan Gianluigi Donnarumma berada di bawah mistar.

Kabar Tim Dortmund

Dortmund bernapas lega setelah Nico Schlotterbeck sembuh dari flu, dan masuk ke dalam skuad yang dibawa ke Manchester untuk menambah kedalaman di sektor pertahanan. Emre Can kembali ke skuad untuk pertama kalinya musim ini. Tetapi mereka mendapatkan kabar tidak menyenangkan dengan absennya salah satu pendobrak pertahanan lawan, Julian Brandt. Brandt menambah daftar pemain yang tidak tersedia setelah sebelumnya Niklas Sule.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

