Jadwal Manchester City Vs Bayer Leverkusen: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Bayer Leverkusen akan melawat ke Etihad Stadium dengan misi melanjutkan tren positif mereka di Liga Champions setelah sebelumnya berhasil menaklukkan Benfica. Die Werkself datang dengan kepercayaan diri tinggi di bawah asuhan Kasper Hjulmand, memenangkan sembilan dari 14 pertandingan terakhir mereka. Namun, mereka menghadapi tantangan besar melawan Manchester City yang sangat perkasa di kandang. Ini akan menjadi pertemuan kompetitif pertama antara kedua klub, di mana Leverkusen bertekad meraih kemenangan ke-50 mereka dalam sejarah kompetisi elite Eropa ini, meski rekor tandang mereka di tanah Inggris kurang memuaskan (hanya satu kemenangan dari 12 lawatan).

Di sisi lain, City asuhan Pep Guardiola ingin segera bangkit setelah menelan kekalahan 2-1 dari Newcastle United di liga domestik akhir pekan lalu. Meski demikian, City tetap menjadi kekuatan menakutkan di Eropa, terutama setelah melibas Borussia Dortmund 4-1 pada laga sebelumnya. Laga ini juga spesial bagi Guardiola yang akan melakoni pertandingannya yang ke-100 di Liga Champions bersama City. Tuan rumah akan sangat mengandalkan Erling Haaland, yang sedang dalam performa ganas dengan mencetak gol dalam lima laga Liga Champions berturut-turut dan memiliki rekor fantastis melawan tim-tim asal Jerman.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Manchester City vs Bayer Leverkusen, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Manchester City vs Bayer Leverkusen

Stasiun TV - Live Streaming beIN Sports, Vidio

Pertandingan Liga Champions antara Manchester City dan Bayer Leverkusen akan disiarkan secara live streaming di Vidio dan beIN Sports 3 pada Rabu, 26 November 2025 pukul 03:00 WIB.

Jadwal Kick-Off Manchester City vs Bayer Leverkusen

Champions League - Champions League Etihad Stadium

Duel Manchester City vs Bayer Leverkusen di matchday kelima fase liga Liga Champions 2025/26 akan dihelat di Etihad Stadium, Manchester pada Rabu, 26 November 2025 pukul 03:00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Manchester City

Pep Guardiola memiliki skuad yang hampir sepenuhnya bugar untuk menghadapi wakil Jerman tersebut. Satu-satunya pemain yang dipastikan absen adalah gelandang Mateo Kovacic, yang masih harus menepi akibat cedera tumit. Absennya Kovacic sedikit mengurangi kedalaman lini tengah City, namun mereka masih memiliki opsi pemain berkualitas lainnya untuk mengisi kekosongan tersebut.

Kekhawatiran utama City terletak pada ketersediaan gelandang andalan mereka, Rodri. Pemain internasional Spanyol ini telah melewatkan tiga pertandingan terakhir karena masalah cedera dan masih berpacu dengan waktu untuk bisa fit pada laga ini. Jika Rodri absen, Guardiola kemungkinan akan menurunkan duet lini tengah alternatif untuk menyokong Erling Haaland di lini depan.

Kabar Tim Bayer Leverkusen

Kasper Hjulmand harus memutar otak karena absennya sejumlah pemain kunci di lini tengah akibat cedera. Ezequiel Fernández masih dalam tahap pemulihan cedera ligamen lutut, sementara Exequiel Palacios absen karena masalah pangkal paha. Selain itu, Lucas Vázquez juga dipastikan belum bisa tampil karena cedera otot yang dideritanya sejak Oktober, dan kondisi Axel Tape masih meragukan akibat masalah paha.

Meski demikian, Leverkusen mendapat tambahan tenaga di lini belakang dengan kembalinya Jarell Quansah ke susunan pemain inti setelah sempat dicadangkan saat melawan Wolfsburg. Kembalinya Quansah kemungkinan akan menggeser Robert Andrich kembali ke posisi aslinya sebagai gelandang bertahan. Sementara itu, pemain pinjaman dari Manchester City Claudio Echeverri kemungkinan akan memulai laga dari bangku cadangan seiring performa impresif Malik Tillman dan Jonas Hofmann di lini serang.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

Simak Juga