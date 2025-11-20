Jadwal Liverpool Vs Nottingham Forest: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Liverpool bertekad untuk kembali ke jalur kemenangan saat menjamu Nottingham Forest di Anfield. The Reds sedang mengalami masa-masa sulit di bawah asuhan Arne Slot, dengan menelan lima kekalahan dalam enam pertandingan liga terakhir. Meski demikian, posisi mereka di klasemen masih cukup aman di 10 besar berkat awal musim yang sempurna. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi Liverpool, apalagi Mohamed Salah akan mencatatkan penampilan ke-300-nya di Liga Primer untuk klub, sebuah tonggak sejarah yang ingin ia rayakan dengan kemenangan.

Di sisi lain, Nottingham Forest datang dengan semangat baru di bawah manajer Sean Dyche. Meski masih berkutat di papan bawah dan belum pernah menang di laga tandang musim ini, mereka memiliki bekal kemenangan penting atas Leeds United sebelum jeda internasional. Forest juga punya catatan sejarah yang bisa memotivasi, yakni kemenangan 1-0 di Anfield musim lalu. Dengan peningkatan statistik serangan di bawah Dyche dan performa apik Morgan Gibbs-White, Forest siap memberikan perlawanan sengit kepada tuan rumah yang sedang terluka.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Liverpool vs Nottingham Forest, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Liverpool vs Nottingham Forest

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Liga Primer antara Liverpool dan Nottingham Forest akan disiarkan secara live streaming di Vidio pada Sabtu, 22 November 2025 pukul 22:00 WIB

Jadwal Kick-Off Liverpool vs Nottingham Forest

Duel Liverpool vs Nottingham Forest di matchday ke-12 Liga Primer 2025/26 akan dihelat di Anfield, Liverpool pada Sabtu, 22 November 2025 pukul 22:00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Liverpool

Kabar baik menghampiri Liverpool dengan kemungkinan besar kembalinya penjaga gawang utama, Alisson Becker. Setelah absen karena cedera otot sejak akhir September, Alisson diperkirakan sudah cukup fit untuk kembali mengawal gawang The Reds pasca jeda internasional. Kehadirannya sangat dinantikan untuk memperbaiki performa pertahanan Liverpool yang belakangan ini menurun drastis.

Namun, Liverpool masih harus kehilangan beberapa pemain akibat cedera serius. Jeremie Frimpong dipastikan absen karena cedera hamstring, sementara Giovanni Leoni harus menepi hingga tahun depan akibat cedera ACL (ligamen lutut). Selain itu, pemain muda Stefan Bajcetic dan Jayden Danns juga masih dalam proses pemulihan cedera hamstring dan belum tersedia untuk laga ini.

Kabar Tim Nottingham Forest

Nottingham Forest menghadapi krisis cedera yang cukup parah menjelang lawatan ke Anfield. Pemain bertahan Ola Aina dan gelandang Douglas Luiz dipastikan absen karena cedera hamstring yang serius, sementara Oleksandr Zinchenko juga belum pulih dari masalah ototnya. Daftar absen ini bertambah dengan cederanya kiper Angus Gunn (ligamen lutut) dan Dilane Bakwa yang mengalami benturan.

Kekhawatiran Sean Dyche semakin bertambah dengan kondisi meragukan dua pemain kuncinya di lini serang. Penyerang andalan Chris Wood masih berjuang dengan masalah lutut dan peluangnya untuk tampil hanya 50-50. Sementara itu, Callum Hudson-Odoi juga diragukan bisa bermain karena cedera kaki (dead leg), yang membuat opsi serangan Forest menjadi sangat terbatas.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

Simak Juga