Jadwal Liverpool Vs Manchester City: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Liverpool akan menjamu rival beratnya, Manchester City, di Anfield dalam lanjutan Liga Primer Inggris. Tuan rumah saat ini tertinggal delapan poin dari pasukan Pep Guardiola, namun baru saja bangkit dengan kemenangan telak 4-1 atas Newcastle United setelah rentetan hasil buruk di awal tahun 2026. Di sisi lain, Manchester City datang dengan misi mengejar Arsenal di puncak klasemen, meski performa mereka sedikit menurun setelah ditahan imbang 2-2 oleh Tottenham Hotspur pekan lalu dan tertinggal enam poin dari The Gunners.

Pertandingan ini menjanjikan pertarungan sengit mengingat Manchester City berambisi mencatatkan kemenangan ganda (double) atas Liverpool di liga untuk pertama kalinya sejak musim 1936/37, setelah menang 3-0 pada pertemuan pertama November lalu. Meski demikian, Anfield tetap menjadi benteng yang sulit bagi City, di mana mereka hanya menang sekali dalam 22 kunjungan terakhir di liga. Liverpool, yang kembali menemukan ketajaman di bawah asuhan Arne Slot dengan mencetak 15 gol dalam empat laga terakhir, akan mengandalkan rekor kandang mereka untuk menjegal langkah sang juara bertahan.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Liverpool vs Manchester City, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Liverpool vs Manchester City

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Liga Primer antara Liverpool dan Manchester City akan disiarkan secara live streaming di Vidio pada Minggu, 8 Februari 2026 pukul 23:30 WIB.

Jadwal Kick-Off Liverpool vs Manchester City

Duel Liverpool vs Manchester City di matchday ke-25 Liga Primer 2025/26 akan dihelat di Anfield, Liverpool pada Minggu, 8 Februari 2026 pukul 23:30 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Liverpool

Manajer Arne Slot memberikan kabar terbaru mengenai kondisi skuadnya, di mana Joe Gomez memiliki peluang tipis untuk pulih dari cedera pinggul tepat waktu. Namun, daftar cedera The Reds masih cukup panjang dengan absennya Jeremie Frimpong yang mengalami masalah paha, serta Conor Bradley, Alexander Isak, dan Giovanni Leoni yang dipastikan menepi karena cedera lutut dan kaki.

Dengan absennya beberapa pilar, Slot kemungkinan besar tidak akan mengubah formula sukses yang membantai Newcastle pekan lalu. Lini serang Liverpool sedang dalam performa terbaiknya, dipimpin oleh Florian Wirtz yang tampil gemilang dengan sembilan kontribusi gol dalam 11 laga terakhir, serta Hugo Ekitike yang tampil impresif di musim debutnya. Keduanya diharapkan kembali menjadi andalan di lini depan untuk menggempur pertahanan City.

Kabar Tim Manchester City

Pep Guardiola menghadapi krisis cedera yang cukup serius menjelang lawatan ke Anfield. John Stones sudah kembali berlatih namun belum siap bertanding, sama halnya dengan Josko Gvardiol, Mateo Kovacic, Jeremy Doku, dan Savinho yang masih harus absen karena masalah betis, pergelangan kaki, dan paha. Selain itu, ketersediaan Bernardo Silva masih menjadi tanda tanya besar setelah pemain asal Portugal itu mengalami cedera ringan saat melawan Spurs.

Kabar baiknya, bek Ruben Dias sudah kembali duduk di bangku cadangan pada laga tengah pekan lalu setelah pulih dari cedera hamstring, dan Marc Guehi juga kembali tersedia setelah absen di Piala Liga. Di lini depan, Rayan Cherki yang sempat mengalami cedera ringan sudah fit, dan Erling Haaland diprediksi akan tetap memimpin serangan City. Namun, striker Norwegia itu memiliki tantangan tersendiri karena belum pernah mencetak gol di Anfield dalam ajang Liga Primer.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

Simak Juga