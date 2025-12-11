Jadwal Liverpool Vs Brighton & Hove Albion: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Liverpool akan menutup pekan pertandingan yang padat dengan menjamu Brighton & Hove Albion di Anfield. Performa sang juara bertahan saat ini masih jauh dari kata memuaskan; The Reds tertahan di peringkat kesepuluh klasemen setelah hanya mampu bermain imbang dalam dua laga terakhir melawan Sunderland dan Leeds United. Pertahanan mereka menjadi sorotan tajam karena telah kebobolan 24 gol musim ini, rekor terburuk bagi juara bertahan setelah 15 pertandingan sejak Leicester City pada musim 2016/17. Selain itu, lini depan mereka juga lambat panas, gagal mencetak gol di babak pertama dalam lima laga terakhir.

Di sisi lain, Brighton datang ke Anfield setelah kehilangan poin dalam dua laga terakhir, yang menghentikan laju tak terkalahkan mereka sebelumnya. Meski memiliki rekor buruk di bulan Desember (tanpa kemenangan dalam delapan laga terakhir di bulan ini), The Seagulls punya modal pertahanan tandang yang solid dengan catatan clean sheet di dua laga tandang terakhir. Brighton juga memiliki kenangan manis mengalahkan Liverpool 3-2 pada pertemuan terakhir Mei lalu, meski mereka belum pernah mencatatkan kemenangan beruntun atas The Reds di liga.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Liverpool vs Brighton & Hove Albion, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Liverpool vs Brighton & Hove Albion

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Liga Primer antara Liverpool dan Brighton & Hove Albion akan disiarkan secara live streaming di Vidio pada Sabtu, 13 Desember 2025 pukul 22:00 WIB.

Jadwal Kick-Off Liverpool vs Brighton & Hove Albion

Duel Liverpool dan Brighton & Hove Albion di matchday ke-16 Liga Primer 2025/26 akan dihelat di Anfield, Liverpool pada Sabtu, 13 Desember 2025 pukul 22:00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Liverpool

Liverpool dipastikan tidak diperkuat oleh bek kanan Conor Bradley yang harus menjalani hukuman larangan bertanding satu laga akibat akumulasi kartu kuning. Absennya Bradley menambah masalah di sektor bek sayap, karena Jeremie Frimpong juga masih absen akibat cedera hamstring dan belum ada tanggal pasti untuk kembali. Selain itu, penyerang Cody Gakpo harus menepi selama beberapa minggu setelah mengalami cedera saat melawan Leeds.

Daftar cedera jangka panjang Liverpool juga masih diisi oleh Giovanni Leoni yang menderita masalah lutut serius (ACL). Namun, ada sedikit harapan bagi Jayden Danns yang dilaporkan sudah kembali berlatih di lapangan lebih cepat dari jadwal setelah cedera hamstring. Sementara itu, Stefan Bajcetic masih dalam tahap pemulihan cedera hamstring yang membuatnya absen sejak pramusim.

Kabar Tim Brighton & Hove Albion

Brighton menghadapi ancaman kehilangan penyerang muda Stefanos Tzimas dalam waktu lama. Pemain tersebut mengalami cedera lutut saat melawan Aston Villa dan dikhawatirkan harus absen selama beberapa bulan. Brighton juga masih kehilangan Solomon March yang menderita cedera lutut parah sejak musim lalu dan belum tampil sama sekali musim ini.

Kondisi beberapa pemain kunci lainnya masih meragukan. Yasin Ayari (cedera otot) dan Kaoru Mitoma (cedera pergelangan kaki) memiliki peluang untuk kembali, namun kondisi mereka akan dipantau hingga menit akhir. James Milner juga masih belum pulih dari cedera otot yang dideritanya di Piala Liga dan kemungkinan besar akan melewatkan reuni melawan mantan klubnya di Anfield.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

