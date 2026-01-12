Jadwal Liverpool Vs Barnsley: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Liverpool akan menyambut tim papan bawah League One, Barnsley, di Anfield untuk laga putaran ketiga Piala FA. Perbedaan kualitas kedua tim cukup mencolok, di mana tuan rumah duduk nyaman di peringkat keempat Liga Primer, sementara tim tamu terpuruk di posisi ke-17 League One, membuat jarak 57 peringkat di antara keduanya dalam piramida sepakbola Inggris. Pasukan Arne Slot sedang dalam tren tak terkalahkan dalam 10 pertandingan terakhir di semua kompetisi, namun mereka bertekad kembali ke jalur kemenangan setelah hanya meraih hasil imbang dalam tiga laga sebelumnya.

Di sisi lain, Barnsley datang ke Anfield dengan performa yang kurang meyakinkan. The Tykes belum merasakan kemenangan dalam empat pertandingan terakhir mereka dan memiliki rekor tandang yang buruk, hanya menang dua kali dalam 12 lawatan terakhir. Liverpool, yang musim lalu dipermalukan oleh Plymouth Argyle di kompetisi ini, tentu ingin menghindari kejutan serupa. Bagi Barnsley, laga ini adalah ujian berat namun juga peluang untuk memperbaiki moral tim di tengah musim yang sulit.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Liverpool vs Barnsley, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Liverpool vs Barnsley

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Piala FA antara Liverpool dan Barnsley akan disiarkan secara live streaming di Vidio pada Selasa, 13 Januari 2026 pukul 02:45 WIB.

Jadwal Kick-Off Liverpool vs Barnsley

Duel Liverpool vs Barnsley di putaran ketiga Piala FA 2025/26 akan dihelat di Anfield, Liverpool pada Selasa, 13 Januari 2026 pukul 02:45 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kemungkinan susunan pemain Liverpool vs Barnsley Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer A. Slot Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer C. Hourihane

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Kabar Tim Liverpool

Liverpool menghadapi masalah ketersediaan pemain yang cukup serius menjelang laga ini. Daftar cedera The Reds cukup panjang, mencakup nama-nama seperti Alexander Isak, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Hugo Ekitike, Stefan Bajcetic, dan Wataru Endo yang dipastikan menepi. Selain itu, mesin gol utama mereka, Mohamed Salah, juga masih absen karena harus membela negaranya di ajang Piala Afrika (AFCON).

Mengingat status lawan yang berasal dari kasta lebih rendah dan status favorit kuat Liverpool, pelatih Arne Slot diprediksi akan melakukan rotasi pemain secara signifikan. Hal ini membuka kesempatan bagi talenta muda seperti Trey Nyoni, Rio Ngumoha, dan Calvin Ramsay untuk tampil sebagai starter guna memberikan waktu istirahat bagi pemain inti lainnya.

Kabar Tim Barnsley

Barnsley dipastikan kehilangan satu pilar di lini tengah, yaitu Luca Connell. Sang gelandang harus menjalani hukuman larangan bertanding setelah menerima kartu merah langsung pada pertandingan terakhir mereka melawan Wigan Athletic. Kehilangan Connell tentu menjadi pukulan bagi tim tamu yang membutuhkan kekuatan penuh untuk menahan gempuran tuan rumah.

Namun, kabar baiknya adalah sisa skuad Barnsley dalam kondisi fisik yang sangat bugar. Karena pertandingan mereka melawan Port Vale dan Wycombe Wanderers sebelumnya ditunda, Barnsley belum bertanding lagi sejak Tahun Baru. Waktu istirahat yang panjang ini diharapkan membuat para pemain siap tampil maksimal secara fisik di Anfield.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

LIV Last 1 matches BAR 0 Menang 0 Seri 1 Menang Liverpool 1 - 2 Barnsley 1 Gol tercipta 2 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/1 Kedua tim mencetak gol 1/1

Klasemen

