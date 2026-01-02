Jadwal Leeds United Vs Manchester United: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Leeds United akan menjamu Manchester United di Elland Road dengan misi mematahkan rekor buruk pertemuan mereka. Tuan rumah hanya mampu menang satu kali dalam 19 laga terakhir melawan Setan Merah di Liga Primer. Meski demikian, Leeds memiliki modal kepercayaan diri tinggi berkat ketajaman lini depan mereka yang selalu mencetak minimal tiga gol dalam tiga laga kandang terakhir. Sebaliknya, Manchester United datang dengan masalah pertahanan yang pelik, gagal mencatat clean sheet dalam 14 laga tandang terakhir mereka secara beruntun.

Di sisi lain, Setan Merah memiliki rekor impresif saat menghadapi tim promosi, dengan catatan tak terkalahkan dalam 25 pertandingan terakhir. Namun, tim tamu memiliki kebiasaan buruk membuang keunggulan musim ini, di mana mereka telah kehilangan 12 poin meski sempat memimpin pertandingan. Laga ini juga menjadi tantangan sejarah bagi United, karena mereka belum pernah menang melawan Leeds saat bertemu pada pertandingan liga pertama di awal tahun kalender.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Leeds United vs Manchester United, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Leeds United vs Manchester United

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Liga Primer Inggris antara Leeds United dan Manchester United akan disiarkan secara live streaming di Vidio pada Minggu, 4 Januari 2026 pukul 19:30 WIB.

Jadwal Kick-Off Leeds United vs Manchester United

Premier League - Premier League Elland Road

Duel Leeds United vs Manchester United di matchday ke-20 Liga Primer Inggris 2025/26 akan dihelat di Elland Road, Leeds pada Minggu, 4 Januari 2026 pukul 19:30 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Leeds United

Leeds United dipastikan tidak dapat diperkuat oleh pemain sayap Daniel James yang mengalami cedera hamstring serius sejak awal Desember; ia diprediksi baru bisa kembali merumput pada Februari 2026. Selain itu, gelandang Sean Longstaff juga masih harus menepi akibat cedera betis yang dideritanya sejak akhir November, dengan estimasi kembalinya pada awal Januari.

Absennya kedua pemain tersebut mengurangi opsi rotasi pelatih Daniel Farke. Namun, kabar baiknya adalah tidak ada pemain Leeds yang terkena hukuman larangan bertanding. Tumpuan serangan kemungkinan besar akan kembali dibebankan pada Dominic Calvert-Lewin yang sedang dalam performa terbaiknya di laga kandang.

Kabar Tim Manchester United

Manchester United sedang dilanda krisis ketersediaan pemain yang sangat parah. Tiga pemain kunci, yakni Noussair Mazraoui, Bryan Mbeumo, dan Amad Diallo, dipastikan absen karena harus membela negara masing-masing di ajang Piala Afrika (AFCON). Situasi ini diperburuk dengan cedera pemain pilar seperti Bruno Fernandes (hamstring), Kobbie Mainoo (betis), Matthijs de Ligt (punggung), dan Harry Maguire (hamstring) yang semuanya masih dalam ruang perawatan.

Selain nama-nama di atas, kondisi Mason Mount juga sangat diragukan setelah mengalami cedera otot pada laga Boxing Day melawan Newcastle. Dengan banyaknya pemain inti yang absen, manajer Ruben Amorim harus memutar otak untuk menyusun komposisi pemain, terutama dengan Joshua Zirkzee yang diharapkan bisa kembali menunjukkan ketajamannya di lini depan.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

Simak Juga