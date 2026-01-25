Jadwal Juventus Vs SSC Napoli: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Juventus akan menjamu juara bertahan Serie A, Napoli, di Turin dalam duel sengit antara dua tim yang sedang mengejar ketertinggalan dari duo Milan di puncak klasemen. Bianconeri saat ini tertinggal empat poin dari Napoli dan baru saja menelan kekalahan mengejutkan dari Cagliari pekan lalu, meski sebelumnya tak terkalahkan dalam enam laga. Namun, kepercayaan diri tuan rumah kembali pulih setelah kemenangan 2-0 atas Benfica di Liga Champions yang memastikan langkah mereka ke fase gugur. Juventus memiliki rekor kandang yang sangat baik, tidak terkalahkan di Allianz Stadium sejak Maret lalu, dan menang 10 kali dari 14 laga kandang terakhir mereka.

Di sisi lain, Napoli asuhan Antonio Conte—mantan pelatih Juventus—datang dengan performa tandang yang kurang meyakinkan, hanya menang dua kali dari 14 kunjungan terakhir ke markas Juventus. Meski baru saja menang 1-0 atas Sassuolo dan tak terkalahkan dalam sembilan laga di semua kompetisi, Napoli sedang dalam tekanan setelah hasil imbang mengecewakan melawan Copenhagen di Liga Champions. Conte sendiri memiliki catatan buruk di Turin sebagai pelatih lawan, belum pernah menang melawan Juventus di kandang mereka dalam ajang Serie A. Pertandingan ini akan menjadi ajang reuni emosional sekaligus pertarungan taktik antara Luciano Spalletti dan Antonio Conte.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Juventus vs Napoli, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Juventus vs SSC Napoli

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Serie A Italia antara Juventus dan Napoli akan disiarkan secara live streaming di Vidio pada Senin, 26 Januari 2026 pukul 00:00 WIB.

Jadwal Kick-Off Juventus vs SSC Napoli

Serie A - Serie A Allianz Stadium

Duel Juventus vs Napoli dalam lanjutan Serie A Italia 2025/26 akan dihelat di Allianz Stadium, Turin pada Senin, 26 Januari 2026 pukul 00:00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Juventus

Juventus masih harus tampil tanpa penyerang andalan Dusan Vlahovic dan bek Daniele Rugani yang mengalami cedera. Selain itu, Arkadiusz Milik juga masih absen panjang. Absennya Vlahovic membuat lini depan kemungkinan besar akan kembali diisi oleh Jonathan David, dengan dukungan dari Kenan Yildiz yang sedang dalam performa terbaiknya. Yildiz telah mencetak 7 gol dan 4 assist musim ini, menyamai catatan totalnya sepanjang musim lalu.

Francisco Conceicao, yang tampil impresif dari bangku cadangan saat melawan Benfica, mendesak untuk masuk ke starting XI, namun pelatih Luciano Spalletti kemungkinan tidak akan melakukan banyak perubahan pada susunan pemain intinya. Lini tengah diprediksi tetap solid dengan kehadiran Manuel Locatelli dan Khephren Thuram, yang baru saja mencetak gol di laga Eropa tengah pekan lalu.

Kabar Tim SSC Napoli

Kondisi skuad Napoli cukup memprihatinkan dengan absennya beberapa pemain kunci. David Neres dipastikan menepi selama dua bulan karena cedera, bergabung dengan Amir Rrahmani, Kevin De Bruyne, dan Billy Gilmour di ruang perawatan. Namun, ada harapan bagi Frank Anguissa dan kiper Alex Meret yang dikabarkan sudah mendekati kepulihan penuh.

Di lini serang, Rasmus Hojlund diprediksi tetap menjadi ujung tombak meskipun sedang puasa gol dalam lima laga terakhir. Ia akan diandalkan karena Romelu Lukaku belum fit 100 persen dan Lorenzo Lucca telah pindah ke Nottingham Forest. Selain itu, Napoli juga kehilangan Noa Lang yang sedang dalam proses transfer ke Galatasaray, sehingga Antonio Conte harus memaksimalkan opsi yang tersisa di tengah jadwal padat.

