Jadwal Juventus Vs Cremonese: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Juventus akan memulai paruh kedua musim Serie A dengan menjamu Cremonese, membawa misi untuk tetap bersaing di papan atas klasemen. Si Nyonya Tua sedang dalam momentum kebangkitan yang impresif di bawah asuhan Luciano Spalletti, baru saja melibas Sassuolo 3-0 berkat gol 'pecah telur' dari Jonathan David. Dengan rekor tak terkalahkan dalam 13 laga kandang terakhir dan sejarah pertemuan yang sempurna melawan Cremonese di Turin (selalu menang dalam 8 laga kandang), Juventus sangat diunggulkan untuk mengamankan poin penuh demi mengejar tiket Liga Champions atau bahkan Scudetto.

Sebaliknya, Cremonese datang ke Turin dengan performa yang mengkhawatirkan. Pasukan Davide Nicola hanya mampu meraih dua poin dari lima pertandingan terakhir dan baru saja membuang keunggulan dua gol saat ditahan imbang Cagliari pekan lalu. Masalah utama Grigiorossi terletak pada lini depan mereka yang tumpul saat bermain tandang, gagal mencetak gol dalam tiga lawatan terakhir. Menghadapi Juventus yang sedang on-fire, misi Cremonese untuk memutus rekor buruk di Turin — di mana mereka kalah agregat 3-23 dalam sejarah pertemuan tandang — akan menjadi tugas yang sangat berat.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Juventus vs Cremonese, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Juventus vs Cremonese

Stasiun TV ANTV Live Streaming Vidio

Pertandingan Serie A Italia antara Juventus dan Cremonese akan disiarkan secara live streaming di Vidio dan saluran televisi digital terestrial ANTV pada Selasa, 13 Januari 2026 pukul 02:45 WIB.

Jadwal Kick-Off Juventus vs Cremonese

Serie A - Serie A Allianz Stadium

Duel Juventus vs Cremonese di giornata ke-20 Serie A Italia 2025/26 akan dihelat di Allianz Stadium, Turin pada Selasa, 13 Januari 2026 pukul 02:45 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Juventus

Luciano Spalletti masih dipusingkan dengan kondisi Francisco Conceicao yang diragukan tampil setelah mengalami masalah kebugaran pada hari Selasa. Selain itu, daftar cedera Juventus masih dihuni oleh pemain-pemain kunci seperti penyerang andalan Dusan Vlahovic, serta dua bek tengah, Daniele Rugani dan Federico Gatti, yang dipastikan masih harus menepi untuk menjalani perawatan.

Absennya beberapa bek murni membuat Spalletti mungkin kembali menurunkan Teun Koopmeiners sebagai bek darurat, meskipun Lloyd Kelly siap masuk jika Koopmeiners dikembalikan ke posisi aslinya di lini tengah. Di lini depan, Jonathan David diprediksi akan kembali menjadi starter untuk mencetak gol dalam dua laga beruntun, sementara Lois Openda kemungkinan besar akan memulai pertandingan dari bangku cadangan.

Kabar Tim Cremonese

Cremonese datang dengan skuad yang relatif lebih lengkap, di mana hanya Michele Collocolo yang dipastikan absen akibat cedera. Selain itu, Jeremy Sarmiento kemungkinan besar tidak akan dilibatkan seiring dengan kabar pemutusan masa peminjamannya yang dianggap kurang sukses. Pelatih Davide Nicola kemungkinan akan mempertimbangkan untuk menambah jumlah gelandang guna memperkuat lini tengah saat menghadapi tuan rumah.

Di lini serang, Jamie Vardy yang menjadi top skor klub dan sempat membobol gawang Juventus pada pertemuan pertama, diprediksi akan tetap menjadi andalan bersama Federico Bonazzoli. Dennis Johnsen, yang tampil apik dengan mencetak gol saat melawan Cagliari, juga memiliki peluang untuk turun sebagai starter guna memberikan variasi serangan bagi tim tamu.

