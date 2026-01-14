Jadwal Inter Milan Vs Lecce: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Inter Milan bertekad memperkokoh posisi mereka di puncak klasemen Serie A saat menjamu tim papan bawah, Lecce, di Giuseppe Meazza. Meski baru saja ditahan imbang 2-2 oleh Napoli yang mengakhiri rentetan enam kemenangan beruntun, Nerazzurri masih unggul tiga poin dari rival sekota mereka, AC Milan. Pasukan Cristian Chivu memiliki lini serang paling produktif di liga dan didukung rekor kandang yang dominan melawan Lecce, di mana mereka memenangkan 18 dari 19 pertemuan terakhir di kasta tertinggi dan mencatatkan clean sheet dalam lima laga terakhir melawan klub tersebut.

Di sisi lain, Lecce datang dengan performa yang mengkhawatirkan, hanya terpaut tiga poin dari zona degradasi setelah awal tahun yang lambat. Tim tamu baru saja menelan kekalahan dari rival papan bawah, Parma, dalam pertandingan yang diwarnai masalah kedisiplinan serius. Menghadapi Inter di depan pendukungnya akan menjadi ujian berat bagi Lecce, mengingat mereka gagal mencetak gol dalam lima dari enam pertemuan terakhir melawan Nerazzurri dan telah menelan lima kekalahan dalam delapan laga tandang terakhir mereka.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Inter Milan vs Lecce, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Inter vs Lecce

Stasiun TV ANTV Live Streaming Vidio

Pertandingan Serie A Italia antara Inter dan Lecce akan disiarkan secara live streaming di Vidio dan saluran televisi digital terestrial ANTV pada Kamis, 15 Januari 2026 pukul 02:45 WIB.

Jadwal Kick-Off Inter vs Lecce

Serie A - Serie A Giuseppe Meazza

Duel Inter vs Lecce dalam lanjutan Serie A Italia 2025/26 akan dihelat di Giuseppe Meazza, Milan pada Kamis, 15 Januari 2026 pukul 02:45 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Inter Milan

Inter sedang menunggu kepastian kondisi Hakan Calhanoglu yang mengalami cedera otot saat melawan Napoli. Jika gelandang andalan tersebut absen, ia akan menyusul kiper cadangan Josep Martinez serta dua bek sayap, Denzel Dumfries dan Matteo Darmian, yang sudah dipastikan menepi akibat cedera.

Chivu kemungkinan besar akan melakukan rotasi pemain demi menjaga kebugaran jelang laga akhir pekan melawan Udinese. Petar Sucic atau Henrikh Mkhitaryan berpeluang mengisi lini tengah, sementara pemain muda Ange-Yoan Bonny dan Francesco Pio Esposito bersaing untuk mendapatkan tempat di lini depan. Federico Dimarco, yang menjadi bek paling produktif di lima liga top Eropa saat ini, diharapkan tetap menjadi andalan di sisi kiri.

Kabar Tim Lecce

Lecce menghadapi krisis pemain yang parah akibat masalah kedisiplinan, di mana pelatih Eusebio Di Francesco dipaksa melakukan perombakan besar pada susunan pemain intinya. Tiga pemain kunci, yaitu Lameck Banda, Kialonda Gaspar, dan gelandang Ylber Ramadani, dipastikan absen karena harus menjalani hukuman larangan bertanding (skorsing).

Selain sanksi kartu, kekuatan tim tamu semakin tergerus dengan absennya Tete Morente, Gaby Jean, dan Medon Berisha yang masih berkutat dengan cedera. Di tengah keterbatasan skuad, Nikola Stulic yang mulai menemukan kembali ketajamannya diprediksi akan memimpin lini serang, kemungkinan didampingi oleh pemain pinjaman dari AC Milan Francesco Camarda, yang memiliki motivasi ekstra menghadapi Inter.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

Simak Juga