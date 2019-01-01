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Jadwal, Hasil & Klasemen PSM Makassar Di Piala AFC 2019

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Abi Yazid / Goal
PSM sukses masuk babak gugur! Simak perjalanan Ayam Jantan Dari Timur pada salah satu ajang paling bergengsi di Asia tahun ini.

PSM Makassar mewakili Indonesia di Piala AFC 2019 setelah keluar sebagai runner-up Liga 1 Indonesia 2018. Tim Ayam Jantan Dari Timur bergbaung ke grup H bersama Home United (Singapura), Kaya FC (Filipina) dan Lao Toyota (Kamboja).

Sanggupkah klub dari Pulau Sulawesi tersebut meraih hasil gemilang di pentas Asia? Simak perjalanan mereka di sini!

FASE GRUP

GRUP H
  M M S K SG Poin
PSM Makassar 6 4 2 0 (17-4) 14
Home United 6 3 1 2 (9-11) 10
Kaya FC 6 2 2 2 (13-7) 8
Lao Toyota 6 0 1 5 (7-20) 1

 

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JADWAL & HASIL PERTANDINGAN

27 Februari 2019

Lao Toyota 1-1 Kaya FC

Home United 1-1 PSM

13 Maret 2019

Kaya FC 5-0 Home United

PSM 7-3 Lao Toyota

2 April 2019

PSM 1-1 Kaya FC

Home United 1-0 Lao Toyota

17 April 2019

Kaya FC 1-2 PSM

Lao Toyota 2-3 Home United

30 April 2019

Kaya FC 5-1 Lao Toyota

PSM 3-2 Home United

14 Mei 2019

Home United 2-0 Kaya FC

Lao Toyota 0-3 PSM

 

SEMI-FINAL ZONA

19 Juni 2019

Binh Duong 17:00 PSM

26 Juni 2019

PSM 16:00 Binh Duong

 

 

 

 

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