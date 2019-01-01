Jadwal, Hasil & Klasemen PSM Makassar Di Piala AFC 2019
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Abi Yazid / Goal
PSM Makassar mewakili Indonesia di Piala AFC 2019 setelah keluar sebagai runner-up Liga 1 Indonesia 2018. Tim Ayam Jantan Dari Timur bergbaung ke grup H bersama Home United (Singapura), Kaya FC (Filipina) dan Lao Toyota (Kamboja).
Sanggupkah klub dari Pulau Sulawesi tersebut meraih hasil gemilang di pentas Asia? Simak perjalanan mereka di sini!
FASE GRUP
|GRUP H
|M
|M
|S
|K
|SG
|Poin
|PSM Makassar
|6
|4
|2
|0
|(17-4)
|14
|Home United
|6
|3
|1
|2
|(9-11)
|10
|Kaya FC
|6
|2
|2
|2
|(13-7)
|8
|Lao Toyota
|6
|0
|1
|5
|(7-20)
|1
JADWAL & HASIL PERTANDINGAN
27 Februari 2019
Lao Toyota 1-1 Kaya FC
13 Maret 2019
Kaya FC 5-0 Home United
2 April 2019
Home United 1-0 Lao Toyota
17 April 2019
Lao Toyota 2-3 Home United
30 April 2019
Kaya FC 5-1 Lao Toyota
14 Mei 2019
Home United 2-0 Kaya FC
SEMI-FINAL ZONA
19 Juni 2019
Binh Duong 17:00 PSM
26 Juni 2019
PSM 16:00 Binh Duong