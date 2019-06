RESMI: Maurizio Sarri Pelatih Baru Juventus

Setelah negosiasi selama beberapa pekan, akhirnya meresmikan kedatangan Maurizio Sarri dari sebagai pelatih baru mereka.

Dilansir dari laman resmi Juventus, Sarri dikontrak tiga tahun untuk menggantikan Massimilano Allegri yang meninggalkan klub di musim panas ini. Di saat bersamaan, Chelsea juga mengonfirmasi pemutusan kontrak Sarri, yang sedianya masih berlaku hingga 2021.

Namun, belum ada detail resmi soal biaya kompensasi yang dibayarkan Juventus kepada Chelsea guna melepas Sarri dari kontraknya. Media-media Inggris menyebut Bianconeri harus membayar £5-10 juta.

Agen Sarri, Fali Ramadani, jadi sosok penting dalam negosiasi kedua belah pihak sehingga proses pelepasan pelatih 60 tahun itu bisa berjalan lancar. Ramadani jugalah yang menjembatani kepindahan Sarri dari ke Chelsea tahun lalu.

Sarri baru saja menjalani musim perdananya di Stamford Bridge dengan baik, membawa The Blues juara Liga Europa, finis ketiga Liga Primer Inggris, dan menjadi finalis Piala Liga. Meski demikian, Sarri terus mendapat kritik dari fans dan media.

OFFICIAL | Maurizio Sarri is the new Juventus coach. #WelcomeSarri



➡️ https://t.co/ur5ixeCoQn pic.twitter.com/HO49X8HoUL