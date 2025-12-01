Jadwal Fulham Vs Manchester City: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Manchester City akan bertandang ke London untuk menghadapi Fulham pada laga pekan ke-14 Liga Primer. The Citizens, yang saat ini duduk di peringkat kedua, sedang berusaha mengejar konsistensi setelah mengalami awal musim yang tak biasa dengan empat kekalahan dari 13 laga. Meski memiliki rekor pertemuan yang dominan — selalu menang dalam lima laga terakhir melawan Fulham — pasukan Pep Guardiola memiliki masalah serius saat bermain tandang musim ini, di mana mereka hanya mampu meraih dua kemenangan dari enam laga di luar kandang.

Di sisi lain, Fulham yang berada di peringkat ke-15 sedang dalam momentum positif. Pasukan Marco Silva baru saja meraih kemenangan impresif 2-1 di kandang Tottenham Hotspur, yang menunjukkan peningkatan dalam organisasi serangan mereka. Selain itu, Craven Cottage telah menjadi benteng yang cukup kuat musim ini, di mana Fulham mencatatkan empat kemenangan. Dengan City yang menunjukkan kerentanan di lini belakang, Fulham berpotensi memberikan kejutan jika mampu mempertahankan performa apik mereka.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Fulham vs Manchester City, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Fulham vs Manchester City

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Liga Primer antara Fulham dan Manchester City akan disiarkan secara live streaming di Vidio pada Rabu, 3 Desember 2025 pukul 02:30 WIB.

Jadwal Kick-Off Fulham vs Manchester City

Premier League - Premier League Craven Cottage

Duel Fulham vs Manchester City di matchday ke-14 Liga Primer 2025/26 akan dihelat di Craven Cottage, London pada Rabu, 3 Desember 2025 pukul 02:30 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Fulham

Fulham dipastikan tidak akan diperkuat oleh dua pemain kuncinya akibat cedera. Bek kiri andalan, Antonee Robinson, masih harus menepi karena cedera lutut, sementara opsi serangan mereka berkurang dengan absennya Rodrigo Muniz yang mengalami masalah hamstring.

Meski demikian, Marco Silva kemungkinan akan mempertahankan sebagian besar susunan pemain yang sukses mengalahkan Tottenham. Samuel Chukwueze dan Alex Iwobi diperkirakan akan kembali menjadi motor serangan, sementara duet Calvin Bassey dan Joachim Andersen akan mengawal lini pertahanan di depan kiper Bernd Leno. Raul Jimenez diprediksi akan tetap menjadi ujung tombak di lini depan.

Kabar Tim Manchester City

Masalah di lini tengah Manchester City masih berlanjut dengan absennya Mateo Kovacic yang baru saja menjalani operasi pergelangan kaki. Situasi ini diperparah dengan kondisi Rodri yang belum bugar sepenuhnya. Absennya Rodri menjadi kekhawatiran besar bagi Guardiola mengingat peran vital pemain Spanyol tersebut dalam menjaga keseimbangan tim.

Untuk menyiasati kondisi skuad, Guardiola mungkin akan melakukan penyesuaian di lini belakang dengan menempatkan Ruben Dias dan Josko Gvardiol sebagai bek tengah, serta kemungkinan menurunkan pemain muda Nico O’Reilly dan Matheus Nunes di posisi bek sayap. Di lini serang, Erling Haaland akan tetap menjadi andalan utama, didukung oleh Jeremy Doku dan Phil Foden yang baru saja tampil gemilang dengan mencetak gol kemenangan di laga sebelumnya.

